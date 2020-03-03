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Здоровье и медицина

В Украине запустят систему электронных больничных: когда это произойдет

13:04 3 марта 2020 46
Электронный больничный
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Кабмин принял постановление о внедрении электронных больничных. Об этом министр Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместо того чтобы выписывать больничные (официально, „больничные листы“) на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи», — написал Дубилет.

Он видит много преимуществ новшества. Исчезнет проблема фальшивых больничных листов, так как данные автоматически фиксируются и анализируются в единой электронной системе. Исчезнет необходимость посещения больницы, чтобы закрыть больничный. Информация в фонд соцстраха и к работодателю будет передаваться автоматически. Отпадет необходимость и в бланках строгой отчетности.

По словам Дубилета, система практически ничего не будет стоить государству, так как она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

«Должна запуститься уже в апреле», — подвел итог Дубилет.

Ранее сообщалось, что под эгидой президента Владимира Зеленского создадут коллегию «очень известных врачей».

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