- 13:18 «Горы зовут домой»: Хабиб ностальгирует за родным селом
- 13:06 В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение
- 13:04 В Украине запустят систему электронных больничных: когда это произойдет
- 12:59 Конфликты и подарки судьбы: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
- 12:40 Всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного
- 12:36 Взяток на 2,5 миллиона: раскрыты подробности дела экс-главы службы автодорог Николаевщины
- 12:35 «Я никто»: плачущий Майк Тайсон рассказал о сложностях жизни после бокса
- 12:32 В Закарпатье незадачливый вор застрял в дымоходе
- 12:31 Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку PLAYBOY
- 12:29 Коронавирус в Черновцах: что известно о зараженном
- 12:21 Коронавирус добрался до Украины: как не заразиться COVID-19
- 12:04 Жеребьевка Лиги наций: онлайн-трансляция церемонии в Амстердаме
В Украине запустят систему электронных больничных: когда это произойдет
Кабмин принял постановление о внедрении электронных больничных. Об этом министр Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместо того чтобы выписывать больничные (официально, „больничные листы“) на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи», — написал Дубилет.
Он видит много преимуществ новшества. Исчезнет проблема фальшивых больничных листов, так как данные автоматически фиксируются и анализируются в единой электронной системе. Исчезнет необходимость посещения больницы, чтобы закрыть больничный. Информация в фонд соцстраха и к работодателю будет передаваться автоматически. Отпадет необходимость и в бланках строгой отчетности.
По словам Дубилета, система практически ничего не будет стоить государству, так как она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.
«Должна запуститься уже в апреле», — подвел итог Дубилет.
Ранее сообщалось, что под эгидой президента Владимира Зеленского создадут коллегию «очень известных врачей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?