Здоровье и медицина

Коронавирус в Украине: анализы заболевшего украинца отправят в Лондон

Отобранные материалы украинца из Черновицкой области, у которого диагностировали коронавирус, отправят в лабораторию Лондона. Это необходимо для окончательной верификации и статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Украинская правда».

«Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра — температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон», — сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Процедуру по отправлению образцов выполняют все страны, где зафиксировано заболевание — это необходимо для общей статистики ВОЗ.

Агентство «АСС» также информирует, что смена пограничников Черновицкого отряда, которые могли контактировать с мужчиной, заразившимся коронавирусом, находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что ситуацию с коронавирусом в Украине и мире теперь можно оперативно отслеживать на специальном сайте, который создан под кураторством Кабмина.

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