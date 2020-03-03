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Здоровье и медицина

В Украине появился специальный сайт о коронавирусе

14:13 3 марта 2020 224
Медик
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»


Под эгидой Минздрава в Украине начал действовать сайт, который посвящен эпидемии смертельно опасного коронавируса COVID-19.

На ресурсе представлена подробная информация о болезни. Постоянно обновляются данные о заболевших в Украине.

Представлена информация о том, как предается вирусная инфекция, даются рекомендации, как не допустить заражения опасным заболеванием.

Приведены и ссылки на надежные источники информации об эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что хирургические маски дают лишь ложное ощущение безопасности, поэтому нет смысла покупать их для защиты от коронавируса COVID-19.

Во вторник, 3 марта, стало известно о первом украинце который заразился новым китайским коронавирусом. Житель Буковины недавно ездил в Италию вместе с женой. Сейчас устанавливаются пассажиры самолета, которые находились рядом с мужчиной во время поездки.

Фото: pixabay

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