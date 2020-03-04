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Коронавирус в Китае отступает: власти опубликовали обнадеживающую статистику

6:25 4 марта 2020 247
Китай
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

За прошедшие сутки в Китае зафиксировано 38 летальных исходов из-за коронавируса, который ВОЗ считает опаснее обычного гриппа, и 119 новых случаев заражения.

Об этом в среду сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает ТАСС.

В то же время в течение суток 2 652 человека были выписаны из больниц.

Таким образом, число выздоровевших за сутки в 22 раза превысило количество заболевших.

Несмотря на обнадеживающую статистику, количество умерших от пневмонии нового типа остается высоким — 2 981.

Сообщается, что в центральной провинции Хубэй — эпицентре вспышки заболевания — было зафиксировано 115 новых случаев заражения, из них 114 — в городе Ухане. Общее число заболевших достигло 25 905 (22 368 в Ухане). Количество летальных исходов в Хубэе увеличилось на 37, до 2 871 (2 282 в Ухане). Более 38,5 тыс. человек в провинции вылечены и выписаны из больниц.

По данным комитета, в общей сложности тесные контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус выступил с заявлением о том, что у мирового сообщества есть возможность остановить вспышку коронавируса, так как случаи заражения им зафиксированы в 74 странах, а до более чем ста стран он еще не добрался.

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