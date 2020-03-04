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- 11:27 Подозревают пневмонию? Появились неоднозначные данные о состоянии зараженного коронавирусом украинца
Подозревают пневмонию? Появились неоднозначные данные о состоянии зараженного коронавирусом украинца
Обследование показало, что у украинца, который первым в стране заболел коронавирусом, возможно, есть пневмония. Об этом сообщает «АСС».
«Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что, возможно, пневмония есть. Это под вопросом. Он чувствует себя хорошо. Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальную и противовирусную терапию. У больного наблюдается положительная динамика», — заявил и.о. генерального директора Черновицкой областной больницы Сергей Цинтаро.
Пациент пребывает в отдельном боксе и пользуется отдельным санузлом.
По информации Черновицкой облгосадминитрации, пациент чувствует себя лучше.
«На утро у мужчины были температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», — заявила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.
Госпогранслужба Украины сообщает, что пограничников, которые оформляли заболевшего коронавирусом гражданина, поместили на обсервацию в инфекционное отделение военного госпиталя.
Ранее сообщалось, что главный санврач Украины дал тревожный прогноз по распространению коронавируса в стране.
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