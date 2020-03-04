24.77 / 25.03 27.48 / 27.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Подозревают пневмонию? Появились неоднозначные данные о состоянии зараженного коронавирусом украинца

11:27 4 марта 2020 749
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Обследование показало, что у украинца, который первым в стране заболел коронавирусом, возможно, есть пневмония. Об этом сообщает «АСС».

«Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что, возможно, пневмония есть. Это под вопросом. Он чувствует себя хорошо. Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальную и противовирусную терапию. У больного наблюдается положительная динамика», — заявил и.о. генерального директора Черновицкой областной больницы Сергей Цинтаро.

Пациент пребывает в отдельном боксе и пользуется отдельным санузлом.

По информации Черновицкой облгосадминитрации, пациент чувствует себя лучше.

«На утро у мужчины были температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», — заявила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Госпогранслужба Украины сообщает, что пограничников, которые оформляли заболевшего коронавирусом гражданина, поместили на обсервацию в инфекционное отделение военного госпиталя.

Ранее сообщалось, что главный санврач Украины дал тревожный прогноз по распространению коронавируса в стране.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лаборант

Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца

Дыра на поверхности Марса

Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых

Кабмин

В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина

Окровавленный дом

Зверское убийство во Львове: парень зарезал свою мать и тетку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер