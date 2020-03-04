Jerry Heil попала в скандал из-за России на «Евровидении»

Шоу-бизнес

Финалистка национального отбора на «Евровидение» Jerry Heil (Яна Шемаева) попала в скандал из-за России на «Евровидении». Певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором высказала свои мысли по поводу возможного победителя международного песенного конкурса.

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«Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» — спросила Яна у подписчиков и добавила ссылку на официальную страницу группы Little Big, которая представит в Роттердаме РФ.

Этот пост некоторые подписчики восприняли, как поддержку Яны представителя России, посыпались упреки в комментариях.

«А я думала, ты за наших!», — пишут в сети и предполагают, что Яна так отреагировала из-за проигрыша в финале нацотбора.

«Тю, я за наших», — ответила Jerry Heil и заверила, что отбор тут ни при чем и выразила свою симпатию группе GO_A, представляющую Украину.

«Мне нравятся наши представители, я везде говорила об этом», — ответила Яна.

Но тему уже подхватили в сети, стали обвинять певицу, что она поддерживает Россию и ее группу Little Big. Кстати, запрещенную в Украине за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Яна ответила, что не поддерживала никого, а выразила свое мнение, по поводу возможного победителя.

Little Big еще не представили свою конкурсную песню, но уже создали ажиотаж, ворвавшись в пятерку лидеров «Евровидения» по свежим прогнозам букмекеров.

Ранее Яна удивила поклонников откровенным признанием — в 24 года она является девственницей.

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