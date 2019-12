Жара наступает: в ООН предупредили о грядущей опасности для человечества

Организация объединенных наций продолжает бить в набат, пытаясь предупредить человечество о надвигающейся климатической катастрофе. Так, Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) заявила о том, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Тревожное предупреждение прозвучало во вторник, 3 декабря, во время Климатической конференции ООН в Мадриде, передает Deutsche Welle.

«Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не предпримем срочных мер в отношении климата, то мы будем двигаться к повышению температуры более, чем на три градуса к концу столетия», — заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

По данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в конце 18 века. Поэтому 2019 год станет вторым или третьим самым горячим годом за все время наблюдений.

Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году.

2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010−2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate #COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He