Шоу-бизнес

Финалистка третьего сезона популярного реалити «МастерШеф» Ольга Мартыновская стала одной из судей второго сезона проекта «МастерШеф. Профессионалы» (СТБ). За шесть лет после победы в кулинарном проекте Ольга прошла основной курс знаменитой академии Le Cordon Bleu, вошла в книгу «MOF 2017 — лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар и стала управляющей и одной из собственников ресторана Les Foodies в самом центре Парижа. Сейчас Ольга живет на две страны и признается, что стать частью родного проекта для нее большая честь.

«От судей требуется аккуратность в словах»

— Ольга, помните свой первый съемочный день в качестве судьи проекта?

— Конечно. Испытала тогда огромное волнение. В принципе, так всегда бывает, когда в жизни происходит что-то впервые. Не скажу, что я спотыкалась на каблуках, дрожали руки. У нас же нет никакого сценария, каждый раз приходится импровизировать. Сейчас уже и не вспомню, кто из участников был первым в тот день. Мне даже кажется, что этому человеку отказали. Для меня было так странно — три «нет», будто мы встали не с той ноги.

Потом я уселась, и мне так понравилось все происходящее. Правда, судейский стульчик такой неудобный, а я люблю свободу во всем: в движениях, в одежде, чтобы обувь не давила. Мне хотелось закинуть ногу на ногу, сесть поудобнее. Но не тот формат. Я леди на каблуках с красной помадой, и сидеть надо соответствующим образом.

— Что оказалось самым сложным в судействе?

— Быть участником и судьей — совершенно разные вещи. В них есть как позитивные стороны, так и трудности. Судьей быть сложнее, это большая ответственность. Ты можешь не понять блюдо участника, его концепцию и разочаровать своими словами, сломить дух и веру человека. От судей требуется аккуратность в словах, чувствительность ко всему происходящему. Кроме того, что мы всегда обязаны быть профессионалами, нельзя забывать о человечности, сочувствии, нужно уметь прощать и давать второй шанс.

Сложнее всего мне было прощаться с героями. Особенно, когда их остается десять человек. Они же все такие классные, интересные и настоящие! Эктор и Вова Ярославский уже привыкшие, а мне было очень тяжело — сидела и плакала у себя в гримерке.

Участников проекта «МастерШеф. Профессионалы» в этом году судят Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская

— Опыт бывшей участницы проекта вам пригодился?

— Он помогал понимать ребят, а иногда даже защищать их. Эктор и Вова иногда относились к участникам довольно предвзято, строго по-шефски. Мол, полтора часа на задание более чем достаточно, можно все приготовить. Я же пыталась доказать, что стресс и эмоции могут просто затуманить здравый смысл. Даже если ты взрослый человек и настоящий профессионал. Постоянно представляла себя на месте участников и рассуждала, как бы я справилась, что сделала бы.

«Самые любимые игры моей дочери — кулинарные»

— Какой конкурс в сезоне запомнился вам больше всего?

— Это было во втором выпуске, когда участники «строили» свои рестораны, имея определенную сумму денег. Они продумали всю концепцию — от интерьера до меню. На реализацию мы им дали всего 48 часов. Было интересно наблюдать, с какой самоотдачей они взялись за этот проект, как верили в свои рестораны. В тот день я восхищалась каждым из участников.

— Говорят, кулинары немного сумасшедшие люди.

— Так и есть. Иногда я наблюдала за нашими шефами. Казалось, им не нужна ни жена, ни семья, ни машина, ни квартира. Дай им в руки продукты, и они будут творить нон-стоп. Уверена, что и зрителям передастся их страсть. Они и правда невероятные. Мне было лестно и радостно, что в Украине есть такие люди, и они пришли на «МастерШеф».

— Судьи проекта часто подвергаются критике в соцсетях. Зрители обсуждают их внешний вид, речь, поведение. Вас это задевает?

— Нет. Я уже переросла период внутренних комплексов. Конечно, все комментарии читаю, но не тревожусь по этому поводу. Не плачу и уж точно никому не отвечаю. Не могу нравиться всем без исключения и это абсолютно нормально. Своими размерами, весом я довольна. Есть вещи, которые нельзя изменить, но я не переживаю. Мне ведь тоже не все нравятся.

— Вашей дочери скоро исполнится четыре года. Хотели бы, чтобы она в будущем увлеклась кулинарией?

— Верочка — лучшее, что могло случиться в моей жизни. Она прекрасный ребенок с голубыми глазами и белокурыми локонами. Суперактивная и интересующаяся абсолютно всем, что происходит вокруг. Любит плавать — мы с ней ходим в бассейн. С горем пополам учит французский. Вера моя с характером, и я не пытаюсь ее сломить.

С утра дочь, как только просыпается, сразу зовет: «Мама, идем готовить завтрак!» Любит помогать мне на кухне. Уже с двух с половиной лет держала ножи в руках, нарезала себе огурчики, которые очень любит. Жарит блинчики, варит макароны, сосиски, лепит варенички, хотя они у нее пока не очень хорошо получаются. Сама уже может скачивать игры на планшет, и самые любимые у нее — кулинарные, где нужно приготовить обед для зверушек, сервировать стол.

Вера любит наблюдать за тем, как я готовлю, все запоминает. Иногда даже критикует, мол, борщ получился недостаточно красный. Или говорит, что у бабушки сырники лучше, потому что они у нее плотные, а у меня слишком нежные. Как и остальные дети, дочь ест не все. У нее очень чувствительное обоняние. Например, заходим в какое-то здание, и она сразу говорит: «Пахнет корицей» или «Пахнет вкусно», «Пахнет невкусно».

— С кем вы оставляли малышку, пока были заняты съемками?

— С моими родителями, со своим папой, его родителями. В павильон в этот раз я ее не брала. Достаточно того, что она, можно сказать, росла тут, когда была грудничком, а я тогда работала фуд-продюсером. Сейчас закрытое пространство для Веры слишком тесное. Она не усидит на одном месте.

«Во Франции детей не укачивают, ночью не просыпаются, чтобы взять ребенка на руки»

— Говорят, во Франции не принято готовить для детей специальное детское меню.

— Это правда. Я сама была очень удивлена, когда увидела меню для малышей в садике и школе: салат с тунцом, бланкет из телятины, утиное пате, а на десерт французские сыры. Мне кажется, детские желудки все-таки более уязвимы, и готовить для них нужно легкие блюда. Французы же с первых дней жизни ребенка обращаются с ним как со взрослым. А мне кажется, детство на то и дано, чтобы быть особенным. Игрушки, детское меню и много родительской любви — вот что важно.

— Вера первые годы жизни провела во Франции. Там другие подходы в воспитании детей?

— Детей с самого рождения селят в отдельные комнаты, они спят в своих кроватках. Их не укачивают, ночью родители не встают, чтобы взять ребенка на руки. Если малыш просыпается, ему дают попить и поесть, но на руки на берут, чтобы успокоить. Считается, что ребенок должен с самых первых дней жизни учиться самостоятельно справляться с разочарованиями.

А Вера не слазила с моих рук, спала у меня под грудью, чтобы в любой момент попить молочка. Ну и все наши сюсюканья до тридцати лет (смеется). Во Франции такого нет. Их дети спокойно и воспитанно сидят за общим столом, не смотрят мультики во время еды, поскольку телевизор выключается. На детей не кричат на улицах, их не ругают в магазинах. Если случается какая-то неприятность, с ними просто говорят по-взрослому. Никакой паники, скандалов, криков и «по попе». Мне нравится такой метод воспитания, но считаю, что детей стоит чаще целовать.

— По каким французским вещам вы скучаете в Украине?

— Во Франции я скучаю по ощущению «быть своей». Там ты всегда иностранец, как бы хорошо и комфортно себя не чувствовал. Ты в гостях и обязан вести себя по их правилам.

А в Украине скучаю по французской еде, продуктам, качество и доступность которых у нас хромает. Конечно, уже и на родине можно купить органические овощи, различные сыры. Но когда перевожу их стоимость в евро, становится понятно, что во Франции могу купить это намного дешевле и лучшего качества.



Закуска из запеченных перцев для постного меню от Ольги Мартыновской Сладкие перцы (6 штук), оливковое масло, чабрец, розмарин, крем-сыр (филадельфия или подобный ему — 100 граммов), консервированный тунец (80 граммов), лайм 1 долька, сыр фета (100 граммов), базилик, тимьян, петрушка, сушеный чеснок (1/3 чайной ложки), вяленые томаты (1—2 штуки), хумус (100 граммов), зира (1 чайная ложка), шалфей (1 чайная ложка). Целые перцы смазать оливковым маслом, обязательно посолить. Выложить в огнеупорную форму и добавить ваши любимые свежие ароматные травы: тимьян, розмарин, шалфей. Если свежих нет, можно использовать сушеные. Духовку разогреть до 200 градусов, поставить перцы на 12—15 минут. Если образуется румяная корочка, будет еще вкуснее. Затем перцы охладить, очистить от кожицы и семян. Для приготовления первой начинки две щедрые ложки крем-сыра смешать с консервированным тунцом. Тунец лучше брать кусочками, консервированный в оливковом масле, а не в собственном соку. Он вкуснее, хоть и жирнее. Сбрызнуть соком лайма или лимона. Я предпочитаю сочетать тунец с кинзой, но эту приправу любят не все. Беспроигрышным вариантом будет орегано. Для второго варианта начинки фету размять вилкой. При желании можно половину феты заменить козьим сыром. Смешать с вашей любимой зеленью — ее должно быть много, пару столовых ложек. Щедро полить оливковым маслом. 1—2 вяленых помидора мелко порезать и добавить вместе с сушеным чесноком в начинку. Хумус еще для одной начинки можно приготовить самостоятельно, но годится и купленный в магазине. Зиру перетереть в ступке, шалфей мелко порубить. Смешать все вместе с хумусом. Перцы заполнить начинками, сбрызнуть оливковым маслом. Подавать с поджаренным хлебом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известный телеведущий и многолетний судья проекта «МастерШеф» колумбиец Эктор Хименес-Браво решил перейти на украинский язык и в работе, и в повседневной жизни. А вот как он оценивает наши кулинарные пристрастия, читайте в материале Украинская кухня прекрасна, но салат «Селедка под шубой» — это ужас! — Эктор Хименес-Браво

Фото СТБ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter