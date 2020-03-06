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Прощаясь с участниками «МастерШеф. Профессионалы», я плакала в гримерке, — признание Ольги Мартыновской

8:49 7 марта 2020 53
Ольга Мартыновская
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Финалистка третьего сезона популярного реалити «МастерШеф» Ольга Мартыновская стала одной из судей второго сезона проекта «МастерШеф. Профессионалы» (СТБ). За шесть лет после победы в кулинарном проекте Ольга прошла основной курс знаменитой академии Le Cordon Bleu, вошла в книгу «MOF 2017 — лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар и стала управляющей и одной из собственников ресторана Les Foodies в самом центре Парижа. Сейчас Ольга живет на две страны и признается, что стать частью родного проекта для нее большая честь.

«От судей требуется аккуратность в словах»

— Ольга, помните свой первый съемочный день в качестве судьи проекта?

Конечно. Испытала тогда огромное волнение. В принципе, так всегда бывает, когда в жизни происходит что-то впервые. Не скажу, что я спотыкалась на каблуках, дрожали руки. У нас же нет никакого сценария, каждый раз приходится импровизировать. Сейчас уже и не вспомню, кто из участников был первым в тот день. Мне даже кажется, что этому человеку отказали. Для меня было так странно — три «нет», будто мы встали не с той ноги.

Потом я уселась, и мне так понравилось все происходящее. Правда, судейский стульчик такой неудобный, а я люблю свободу во всем: в движениях, в одежде, чтобы обувь не давила. Мне хотелось закинуть ногу на ногу, сесть поудобнее. Но не тот формат. Я леди на каблуках с красной помадой, и сидеть надо соответствующим образом.

— Что оказалось самым сложным в судействе?

Быть участником и судьей — совершенно разные вещи. В них есть как позитивные стороны, так и трудности. Судьей быть сложнее, это большая ответственность. Ты можешь не понять блюдо участника, его концепцию и разочаровать своими словами, сломить дух и веру человека. От судей требуется аккуратность в словах, чувствительность ко всему происходящему. Кроме того, что мы всегда обязаны быть профессионалами, нельзя забывать о человечности, сочувствии, нужно уметь прощать и давать второй шанс.

Сложнее всего мне было прощаться с героями. Особенно, когда их остается десять человек. Они же все такие классные, интересные и настоящие! Эктор и Вова Ярославский уже привыкшие, а мне было очень тяжело — сидела и плакала у себя в гримерке.

Участников проекта «МастерШеф. Профессионалы» в этом году судят Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская

— Опыт бывшей участницы проекта вам пригодился?

— Он помогал понимать ребят, а иногда даже защищать их. Эктор и Вова иногда относились к участникам довольно предвзято, строго по-шефски. Мол, полтора часа на задание более чем достаточно, можно все приготовить. Я же пыталась доказать, что стресс и эмоции могут просто затуманить здравый смысл. Даже если ты взрослый человек и настоящий профессионал. Постоянно представляла себя на месте участников и рассуждала, как бы я справилась, что сделала бы.

«Самые любимые игры моей дочери — кулинарные»

— Какой конкурс в сезоне запомнился вам больше всего?

Это было во втором выпуске, когда участники «строили» свои рестораны, имея определенную сумму денег. Они продумали всю концепцию — от интерьера до меню. На реализацию мы им дали всего 48 часов. Было интересно наблюдать, с какой самоотдачей они взялись за этот проект, как верили в свои рестораны. В тот день я восхищалась каждым из участников.

— Говорят, кулинары немного сумасшедшие люди.

Так и есть. Иногда я наблюдала за нашими шефами. Казалось, им не нужна ни жена, ни семья, ни машина, ни квартира. Дай им в руки продукты, и они будут творить нон-стоп. Уверена, что и зрителям передастся их страсть. Они и правда невероятные. Мне было лестно и радостно, что в Украине есть такие люди, и они пришли на «МастерШеф».

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— Судьи проекта часто подвергаются критике в соцсетях. Зрители обсуждают их внешний вид, речь, поведение. Вас это задевает?

— Нет. Я уже переросла период внутренних комплексов. Конечно, все комментарии читаю, но не тревожусь по этому поводу. Не плачу и уж точно никому не отвечаю. Не могу нравиться всем без исключения и это абсолютно нормально. Своими размерами, весом я довольна. Есть вещи, которые нельзя изменить, но я не переживаю. Мне ведь тоже не все нравятся.

— Вашей дочери скоро исполнится четыре года. Хотели бы, чтобы она в будущем увлеклась кулинарией?

Верочка — лучшее, что могло случиться в моей жизни. Она прекрасный ребенок с голубыми глазами и белокурыми локонами. Суперактивная и интересующаяся абсолютно всем, что происходит вокруг. Любит плавать — мы с ней ходим в бассейн. С горем пополам учит французский. Вера моя с характером, и я не пытаюсь ее сломить.

С утра дочь, как только просыпается, сразу зовет: «Мама, идем готовить завтрак!» Любит помогать мне на кухне. Уже с двух с половиной лет держала ножи в руках, нарезала себе огурчики, которые очень любит. Жарит блинчики, варит макароны, сосиски, лепит варенички, хотя они у нее пока не очень хорошо получаются. Сама уже может скачивать игры на планшет, и самые любимые у нее — кулинарные, где нужно приготовить обед для зверушек, сервировать стол.

Вера любит наблюдать за тем, как я готовлю, все запоминает. Иногда даже критикует, мол, борщ получился недостаточно красный. Или говорит, что у бабушки сырники лучше, потому что они у нее плотные, а у меня слишком нежные. Как и остальные дети, дочь ест не все. У нее очень чувствительное обоняние. Например, заходим в какое-то здание, и она сразу говорит: «Пахнет корицей» или «Пахнет вкусно», «Пахнет невкусно».

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— С кем вы оставляли малышку, пока были заняты съемками?

— С моими родителями, со своим папой, его родителями. В павильон в этот раз я ее не брала. Достаточно того, что она, можно сказать, росла тут, когда была грудничком, а я тогда работала фуд-продюсером. Сейчас закрытое пространство для Веры слишком тесное. Она не усидит на одном месте.

«Во Франции детей не укачивают, ночью не просыпаются, чтобы взять ребенка на руки»

— Говорят, во Франции не принято готовить для детей специальное детское меню.

— Это правда. Я сама была очень удивлена, когда увидела меню для малышей в садике и школе: салат с тунцом, бланкет из телятины, утиное пате, а на десерт французские сыры. Мне кажется, детские желудки все-таки более уязвимы, и готовить для них нужно легкие блюда. Французы же с первых дней жизни ребенка обращаются с ним как со взрослым. А мне кажется, детство на то и дано, чтобы быть особенным. Игрушки, детское меню и много родительской любви — вот что важно.

— Вера первые годы жизни провела во Франции. Там другие подходы в воспитании детей?

Детей с самого рождения селят в отдельные комнаты, они спят в своих кроватках. Их не укачивают, ночью родители не встают, чтобы взять ребенка на руки. Если малыш просыпается, ему дают попить и поесть, но на руки на берут, чтобы успокоить. Считается, что ребенок должен с самых первых дней жизни учиться самостоятельно справляться с разочарованиями.

А Вера не слазила с моих рук, спала у меня под грудью, чтобы в любой момент попить молочка. Ну и все наши сюсюканья до тридцати лет (смеется). Во Франции такого нет. Их дети спокойно и воспитанно сидят за общим столом, не смотрят мультики во время еды, поскольку телевизор выключается. На детей не кричат на улицах, их не ругают в магазинах. Если случается какая-то неприятность, с ними просто говорят по-взрослому. Никакой паники, скандалов, криков и «по попе». Мне нравится такой метод воспитания, но считаю, что детей стоит чаще целовать.

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— По каким французским вещам вы скучаете в Украине?

Во Франции я скучаю по ощущению «быть своей». Там ты всегда иностранец, как бы хорошо и комфортно себя не чувствовал. Ты в гостях и обязан вести себя по их правилам.

А в Украине скучаю по французской еде, продуктам, качество и доступность которых у нас хромает. Конечно, уже и на родине можно купить органические овощи, различные сыры. Но когда перевожу их стоимость в евро, становится понятно, что во Франции могу купить это намного дешевле и лучшего качества.


Закуска из запеченных перцев для постного меню от Ольги Мартыновской

Сладкие перцы (6 штук), оливковое масло, чабрец, розмарин, крем-сыр (филадельфия или подобный ему — 100 граммов), консервированный тунец (80 граммов), лайм 1 долька, сыр фета (100 граммов), базилик, тимьян, петрушка, сушеный чеснок (1/3 чайной ложки), вяленые томаты (1—2 штуки), хумус (100 граммов), зира (1 чайная ложка), шалфей (1 чайная ложка).

Целые перцы смазать оливковым маслом, обязательно посолить. Выложить в огнеупорную форму и добавить ваши любимые свежие ароматные травы: тимьян, розмарин, шалфей. Если свежих нет, можно использовать сушеные. Духовку разогреть до 200 градусов, поставить перцы на 12—15 минут. Если образуется румяная корочка, будет еще вкуснее. Затем перцы охладить, очистить от кожицы и семян.

Для приготовления первой начинки две щедрые ложки крем-сыра смешать с консервированным тунцом. Тунец лучше брать кусочками, консервированный в оливковом масле, а не в собственном соку. Он вкуснее, хоть и жирнее. Сбрызнуть соком лайма или лимона. Я предпочитаю сочетать тунец с кинзой, но эту приправу любят не все. Беспроигрышным вариантом будет орегано.

Для второго варианта начинки фету размять вилкой. При желании можно половину феты заменить козьим сыром. Смешать с вашей любимой зеленью — ее должно быть много, пару столовых ложек. Щедро полить оливковым маслом. 1—2 вяленых помидора мелко порезать и добавить вместе с сушеным чесноком в начинку.

Хумус еще для одной начинки можно приготовить самостоятельно, но годится и купленный в магазине. Зиру перетереть в ступке, шалфей мелко порубить. Смешать все вместе с хумусом.

Перцы заполнить начинками, сбрызнуть оливковым маслом. Подавать с поджаренным хлебом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известный телеведущий и многолетний судья проекта «МастерШеф» колумбиец Эктор Хименес-Браво решил перейти на украинский язык и в работе, и в повседневной жизни. А вот как он оценивает наши кулинарные пристрастия, читайте в материале Украинская кухня прекрасна, но салат «Селедка под шубой» — это ужас! — Эктор Хименес-Браво

Фото СТБ

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