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Фуагра и остальная классическая кухня — для меня уже скучно, — победитель «МастерШефа»
Победителем девятого сезона популярного проекта «МастерШеф» (СТБ) и лучшим кулинаром-аматором стал 26-летний Сергей Денисов — грузин с украинским сердцем. Сергей родился в Батуми, жил в Донецке, а недавно переехал в Киев. С первых выпусков проекта его называли самым самоуверенным участником. Ровно четыре часа потребовалось Сергею на то, чтобы своим мастерством убедить судей шоу в том, что он лучший. Денисов оставил позади двух главных конкурентов — Лилию Сорокину и Руслана Лучкова.
В качестве основного блюда Сергей приготовил вырезку ягненка с пряными овощами, курагой и копченой мамалыгой с черешней. На закуску подал кучмачи: куриное сердце и печень с крыжовником и пеной из айрана. А на десерт предложил полакомиться современной интерпретацией чурчхелы.
В качестве вознаграждения Сергей Денисов получил 500 тысяч гривен и право на обучение в лучшей кулинарной школе в Париже — Le Cordon Bleu.
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«Шестое чувство подсказывало, что это мой сезон»
— Помните свои ощущения, когда впервые вошли на кухню «МастерШефа»?
— Первый день прошел тяжело. Я долго и нудно сидел на стуле. В какой-то момент даже решил уйти домой. Надоело бесконечно сидеть и ждать. Но как только собрался вставать, подошла моя очередь. А там, за готовкой, уже было весело. До тех пор, пока не заметил, что у меня не включена духовка. Но ничего, как-то справился.
Я всегда уверен в себе, правда, немного нервничал, когда заходил к судьям. Признаюсь, немного по-другому представлял себе, как все будет происходить. А тут огромное количество камер с разных сторон, еще и в ухо постоянно говорят: «Подвинься в сторону», «Стань на точку», «Правее», «Левее», «Убери тележку». Это сбивало и было очень непривычно. Тем не менее я получил три «да».
— Верили в свою победу? Если оглядываться назад, могли представить себя с кубком?
— Я даже не сомневался, что выиграю, когда мне позвонили и сказали: «Поздравляем, вы прошли на кастинг «МастерШефа». Не знаю, почему, но шестое чувство подсказывало, что это мой сезон. Просто чутье! Я четко видел себя в кителе с кубком в руках. В качестве стоящих конкурентов не рассматривал никого из двадцатки. После каждого конкурса говорил одно и то же: «Я не вижу никого рядом с собой. Не то что рядом, даже где-то вдалеке».
— Эмоционально этот сезон оказался очень сложным. Ни о чем не жалеете?
— Признаюсь, я долго об этом думал. После каждого выпуска говорил себе, что лучше было бы где-то промолчать. Но как можно это контролировать? После такого сумасшедшего дня ты уже говоришь все, что приходит в голову, лишь бы побыстрее закончить и уехать домой спать. Поэтому решил, что ничего не хотел бы менять.
— Какими были ваши будни на проекте?
— В основном, они проходили на стульях (смеется). С книжками и в вечном ожидании, которое, пожалуй, и было самым трудным на проекте. Подготовка к конкурсу мучительнее и длиннее самого конкурса. В это время я учился. Читал «От простого к сложному» Лизы Глинской, английские, немецкие и азиатские кулинарные книги, французский сборник классики La cuisine и многие другие. Чаще читаю книги зарубежных шефов. В книгах я искал вдохновение и интересные сочетания.
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— Помимо кавказской кухни, какие блюда вас по-настоящему впечатляют?
— Я люблю пряное, острое — все, что бьет по рецепторам. Нравится азиатская, итальянская, восточная, французская региональная кухня. Фуагра и все, к чему мы привыкли, для меня уже скучно. Но это классика, что поделать.
«Повару приходится стоять иногда по 20 часов в сутки. При этом ты ничего не ешь»
— Какие из блюд вы открыли для себя на проекте?
— Террин — это французское блюдо, которое обычно долго готовится. На проекте я научился делать его на водяной бане. Узнал, как коптить продукты на индукционной плите. Для меня это было открытие! Этот прием нам показывал лично Владимир Ярославский, очень интересно.
А еще перестал бояться кондитерских изделий. Заварные кремы, пирожные, шу, бисквиты — все это делаю теперь запросто. Моей главной проблемой были презентации — они у меня всегда хромали. Оставлял их на последний момент и не уделял должного внимания. Просто делал ставку на вкус, и во вкусовых сочетаниях показывал что-то новое. Например, соус из розы и инжира, или карамелизированные апельсины с каперсами и помидорами черри.
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— Презентация блюда так важна?
— Когда есть время, то важна. Если же времени нет, она играет второстепенную роль. Дело в том, что в ресторанах процесс работы организован совсем по-другому. Для поваров расписаны технологические карты, где четко указаны ингредиенты, дозировка в граммах. Им не приходится на ходу ничего придумывать. А для презентаций стоит отдельный человек на раздаче, иногда сам шеф-повар, су-шеф или старший смены. Там легче, чем на «МастерШефе». До проекта я много работал в отелях и ресторанах, поэтому знал их внутреннюю кухню. Это часто помогало во время конкурсов.
— Работа повара достаточно тяжелая.
— Это одна из самых сложных профессий в мире. Приходится стоять по 10, 12, 16, а иногда и по 20 часов в сутки! При этом ты ничего не ешь. Существует стереотип, что повара питаются блюдами, которые имеются в меню их ресторанов. Это не так.
— Что оказалось для вас самым неожиданным на проекте?
— Я вдруг понял, что могу впасть в депрессию. 26 лет жил счастливо, а тут что-то переключилось. Никогда не понимал людей, впавших в тоску, всегда задавал им вопрос: «Почему?» А на «МастерШефе» пребывал в депрессии целый месяц. Тогда я пять раз подряд получал черный фартук. Просто была апатия, ничего не хотелось, не посещали никакие мысли… Все, что старался запомнить, из головы вылетало. Уже думал, что мне пора домой.
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— Неужели собрались все бросить и уйти?
— Были такие моменты. Но потом внутренний голос меня останавливал. Я говорил себе, что просто хочу спать, утро вечера мудренее. А спать на проекте хотелось постоянно. Спал везде, где только мог. Даже с микрофоном, когда мы готовились выходить на кухню, в гримерке, перед интервью. А вот по приезде домой после конкурса спать особо не хотелось. И тогда я читал.
Нам очень помогали судьи проекта, советовали, делились своими материалами. Лиза приносила журналы и книги из Le Cordon Bleu. Вова делился книгами Поля Бокюза, Хэстона Блюменталя — очень дельные книги! Еще было несколько журналов по презентациям и даже сборник из семи томов классиков.
— Практически весь сезон вы шли как отличник.
— Несмотря на это мне доставалось от судей. Ругали за все! За то, что проигрывал в конкурсах, что сначала озвучивал одну идею, а готовил другое. Разные моменты возникали. Вообще, на «МастерШефе» особенная атмосфера. Когда там находился, было ощущение, что другого мира не существует. Есть только ребята из съемочной группы, участники и судьи. И каждый день одно и то же: грим, конкурс, интервью. После того как проект закончился, пару дней не мог понять, что происходит.
«Для меня абсолютно не важно чужое мнение»
— Неужели весь сезон вам не было равных на шоу?
— Иногда я тянул одеяло на себя. Можно сказать, перетягивал его полностью! Мне было все равно, что подумают другие участники. Скажу больше — они все и так знали, что я выиграю. Говорил им об этом каждый день, и многие в это уже поверили, решив, что конкурировать со мной бесполезно. Почему Лиля (Лилия Сорокина, суперфиналистка этого сезона) начала вдруг соревноваться со мной? Она ведь решила конкурировать в тот момент, когда у меня уже была депрессия. Воспользовалась моей слабостью. Многие думали, что я тогда уйду, говорили за моей спиной, что сдулся.
Но для меня абсолютно не важно чужое мнение. Особенно, если оно негативное. В тот момент я думал только о том, как избавиться от депрессии. И когда удалось сделать это, у меня открылось второе дыхание! Полился информационный поток, в голову пошли идеи, вспомнились даже все дозировки в граммах по десертам.
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— Кто вам помог выбраться из депрессии?
— «Волшебные пинки» моих товарищей — участников проекта. Помню, как Руслан Лучков, который стал третьим суперфиналистом проекта, всегда говорил: «Я знаю, что у тебя не выиграю. Ты должен выиграть у всех!» Как ни странно, он первый поздравил меня с победой. Во время суперфинала, когда мы вышли с дегустации, а судьи еще только совещались, Руслан уже сказал мне: «Поздравляю с победой!»
— Какими блюдами вы сразили судей на суперфинале?
— Все свои блюда я продумываю с определенной концепцией. Мне важно, чтобы она читалась с первого и до последнего блюда. Так же было и на финале. Я готовил современные грузинские блюда с использованием украинских продуктов. Взял старые грузинские рецепты, добавил локальные продукты и немного осовременил.
На десерт приготовил «разобранную чурчхелу»: мусс из вина «Саперави» и желе из красного винограда на хрустящем слое из грецкого ореха. На основное приготовил вырезку ягненка с овощами, а на закуску — кучмачи в листьях винограда с пеной из айрана и хрена. Я хотел представить меню, которого еще не было ни в одном финале. А Лиля приготовила рыбу. С рыбой в пятом сезоне не смогла победить Наташа Левензон. Руслан подал каре — его готовила Асмик Гаспарян в шестом сезоне. Я же хотел удивить судей.
— После проекта переехали в Киев?
— Да, пока в Киев, а потом посмотрим. В соцсетях появилось много подписчиков, меня узнают на улице, пишут сообщения, денег просят (смеется). Разный народ есть. В середине января я улетаю в Париж, в кулинарную школу Le Cordon Bleu. А дальше хочу остаться на стажировку. Осенью начал активно писать во все рестораны, которые мне нравятся. Просто заходил в Instagram и писал всем, кому хотел. Где-то меня игнорировали, где-то отказывали, а из двух ресторанов получил положительные ответы — из Парижа и Барселоны.
Некоторые находили меня сами! Один шеф работает в Варшаве и там смотрит наш «МастерШеф». Писал мне еще в середине сезона: «Если выиграешь и поедешь в Париж, могу договориться, чтобы тебя взяли на практику». Писал и француз из Парижа. Я однажды поставил лайк в Instagramе, а он в ответ прокомментировал мне несколько фотографий. Тогда все зрители всполошились: «Понятно, кто выиграет, раз ему из Парижа пишут». Хотя это была просто случайность. Потом шеф начал расспрашивать, где я работаю, куда дошел в «МастерШефе», и предложил, чтобы я с ним связался после проекта. Оказывается, он раньше преподавал в Le Cordon Bleu. Вот так один лайк может изменить жизнь.
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Фото СТБ
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.