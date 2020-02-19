Инфаркт или инсульт часто случаются из-за повышения давления под утро, — врач

Прямая линия

Повышенное давление опасно тем, что оно часто никак не беспокоит. И даже если у человека время от времени болит голова и возникают «мушки» перед глазами, он не спешит измерить давление, а машинально тянется за болеутоляющей таблеткой. Но страшны не так высокие цифры на тонометре, как осложнения гипертонической болезни — поражения сосудов и сердца, мозга, почек, ухудшение зрения. Симптомом каких заболеваний является повышенное давление? Какое обследование необходимо гипертонику? Как повысить слишком низкое давление? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

«Симптоматическая гипертензия бывает у молодых людей из-за заболеваний почек, надпочечников или опухолей головного мозга»

*— Здравствуйте, Александр Петрович! Звонит Любовь Григорьевна, 73 года. Живу в Пирятине Полтавской области. Гипертонией страдаю больше двадцати лет, пью таблетки, но в последние полгода давление по утрам начало падать так, что не могу подняться. Почему? Как его повысить?

— Ваше лекарство от гипертензии сбивает пульс, а из-за этого снижается и уровень давления, поэтому вам плохо. Последите за пульсом: измеряйте его утром и вечером.

— У меня еще сахарный диабет, глаукома.

— Думаю, тогда лучше подобрать другой препарат, учитывая возраст и фоновую патологию.

— А если выпить таблетку, поднимающую давление?

— Гипертоникам такие лекарства принимать нельзя. Но мириться с низким давлением тоже неправильно: в мозг поступает мало крови, и ему не хватает кислорода. Если у вас резко упало давление, следует лечь так, чтобы ноги были выше головы, например, подложить под них подушку. Тогда кровь под действием силы тяжести устремится в сосуды мозга, и за минуту-другую давление поднимется. Можно съесть ломтик хлеба, посыпанный солью, или выпить зеленый чай (чайная ложка заварки на стакан кипятка). А вот от крепкого кофе, как и от черного чая, нужно отказаться.

*— Вас беспокоит Татьяна Сергеевна из Киева, 85 лет. Много лет живу с диагнозами стенокардия и тахикардия — слишком частый пульс. А два года назад, когда давление измеряли в течение суток, оказалось, что ночью пульс редкий — появляется брадикардия, но гипертонии нет. Беспокоит то, что приступы тахикардии начинаются внезапно, и пульс может достигать почти 200 ударов в минуту. В последние месяцы накануне приступа появилось давление в груди, ощущение жжения. Что посоветуете принимать?

— Обычно ночью пульс становится реже, и бояться не стоит. Чтобы избежать приступа тахикардии и снизить риск стенокардии (она может привести к инфаркту), вам желательно принимать препарат из группы бета-блокаторов, причем суточного действия. Давлением и жжением в груди проявляется стенокардия, спровоцированная высокой частотой пульса.

*— Это Ирина из Хмельницкого. У 31-летней дочки выявили повышенное давление и порекомендовали обследовать щитовидную железу. Это правильно?

— Да. У молодых женщин давление нередко повышается из-за проблем со щитовидной железой, иногда — паращитовидными железами. Как это заподозрить? Если женщина, несмотря на хороший аппетит, резко худеет, стала нервной, ее беспокоит учащенное сердцебиение, значит, щитовидная железа работает слишком активно — возникает ее гиперфункция (гипертиреоз).

Но давление может повышаться и при снижении функции (гипотиреозе). Тогда человека беспокоит прибавление веса, причем без переедания, вялость, сонливость, необъяснимая слабость.

Конечно, давление повышается не у всех, кто имеет проблемы со щитовидной железой, поэтому нужно обследоваться. Одного УЗИ, как считают многие, недостаточно — нужно сдать анализы на гормоны. Для начала желательно проверить хотя бы тиреотропный гормон (ТТГ), управляющий гормонами щитовидной железы.

*— Дмитрий, киевлянин. Мне 29 лет. Проходил медкомиссию, и оказалось, что у меня повышенное давление. Врач заподозрил, что причина — в детской травме, когда я упал с турника и ударился головой. Что еще может вызвать повышение давления?

— Если пациент, которому от 18 до 35 лет, жалуется, что его беспокоит повышенное давление, всегда нужно искать причину. Давние закрытые и открытые черепно-мозговые травмы, из-за которых в головном мозге пострадали сердечно-сосудистые или двигательные центры, действительно могут повышать давление. Как и перенесенные в детстве заболевания — менингит или менингоэнцефалит, а также опухоли и другие заболевания головного мозга.

Но чаще всего причина симптоматической гипертензии кроется в нарушении работы почек или надпочечников.

Важно знать, что симптоматическая гипертензия, обычно возникающая у молодых пациентов, встречается нечасто. В литературе указывается пять — десять процентов всех случаев, а на практике видим максимум два. Остальное — это первичная, или эссенциальная, гипертензия.

Недуги, сопровождающиеся повышенным давлением Заболевания почек, надпочечников.

Патология щитовидной железы или паращитовидных желез.

Последствия черепно-мозговых травм.

Опухоли и заболевания головного мозга.

Перенесенные мозговые воспаления — менингит, менингоэнцефалит.

«При гипертонии важно проверить уровень сахара и холестерина в крови»

*— «ФАКТЫ»? Светлана Павловна из Яготина Киевской области. Семейный врач назначил маме (ей 68 лет) таблетки от повышенного давления. Меня удивило, что предварительно не направил ее на обследование. Как вы считаете, что нужно проверить обязательно? Как устанавливают диагноз гипертония?

— Сначала измеряют давление по очереди на обеих руках. Желательно сделать это и на ногах, чтобы не пропустить редкое заболевание аорты. Важно провести измерение правильно: пациент должен спокойно посидеть хотя бы минут пять, причем не закидывая ногу на ногу. Когда ему измеряют давление, подставить сжатый кулак под локоть руки — тонометр должен быть на уровне сердца.

О гипертонии говорим, если два раза на протяжении недели или три раза в течение месяца фиксируется давление свыше 140 на 90 либо верхний или нижний показатель выше контрольных цифр. Уточнить диагноз помогает и суточное мониторирование давления, которое, кстати, позволяет исключить гипертензию белого халата. Она возникает у каждого пятого пациента. Поэтому считается, что лучше, когда человек измеряет давление в домашней спокойной обстановке, — тогда показатели точнее.

Пациенту, у которого обнаружено повышенное давление, нужно сделать кардиограмму и ЭХО сердца. Это поможет обнаружить гипертрофию левого желудочка сердца — одно из первых осложнений гипертензии. Оно указывает на то, что сердечная мышца работает с повышенной нагрузкой.

Обязательно нужно сдать общий анализ мочи, чтобы не пропустить, например, воспаление почек, при котором симптомом является повышенное давление. К тому же по результатам этого анализа можно заподозрить изменения в почках, ведь это один из органов-мишеней артериальной гипертензии.

Также важно сдать общий анализ крови, проверить кровь на сахар: часто повышенное давление связано с сахарным диабетом. Нужно сделать и биохимическое исследование крови, отражающее состояние почек и надпочечников, включающее липидный спектр: холестерин высокой и низкой плотности, триглицериды. Очень часто гипертензию сопровождает нарушение жирового обмена.

Желательно пройти осмотр сосудов глазного дна, которые первыми реагируют на повышенное давление. Офтальмоскопию сегодня проводят многие семейные врачи, выявляя не только повышенное давление, но и определяя стадию гипертонической болезни. Не помешает и УЗИ органов брюшной полости. Многие эти исследования входят в бесплатный пакет первичной медицинской помощи.

Какие исследования нужны человеку с повышенным давлением Общие анализы крови и мочи.

Биохимический анализ крови.

Анализ крови на сахар.

Кардиограмма.

ЭХО сердца.

Офтальмоскопия.

УЗИ органов брюшной полости.

«У пожилых людей часто заметен большой разрыв между верхним и нижним показателем»

*— Прямая линия? Наталия, киевлянка. Моя мама, которой 80 лет, часто забывает выпить таблетку «от давления». Когда измеряю, то вижу слишком большой разрыв между верхней и нижней цифрами. Почему?

— У пожилых людей нередко встречается склерозированное систолическое давление: верхняя цифра превышает 140 миллиметров ртутного столба, а нижняя — меньше 90, а часто вообще около 50—60. Это не страшно: нужно ориентироваться на систолическое давление и не бояться лекарств (обычно назначаются мочегонные и антагонисты кальция). Также при высоком давлении хорошо выпить препарат скорой помощи. Эти лекарства, назначенные врачом, позволят быстро снизить высокое давление.

*— Ольга Ивановна из города Сарны Ривненской области, 69 лет. Уже лет десять пью таблетки от высокого давления, но все равно иногда ночью просыпаюсь из-за того, что оно повышено. Почему?

— Обратитесь к врачу, чтобы он уточнил время приема лекарств. Возможно, препарат от давления лучше выпить перед сном либо требуется подобрать более мощный.

Если вы пьете таблетку утром или до обеда, то к ночи ее действие, видимо, ослабевает. То, что вы считаете ночным скачком давления, на деле чаще всего происходит утром, хотя бывает и в три-четыре часа ночи. Опасное время, когда случается большинство инфарктов и инсультов. У человека с нормальным давлением его уровень может подняться всего на пять миллиметров ртутного столба, и он этого даже не почувствует. А у гипертоника регуляция нарушена, и давление может подскочить на 40—60 единиц, и с большой вероятностью случится осложнение.

Физиологически давление утром повышается у всех. Если человек принимает лекарства, то после сна нужно измерить давление и выпить таблетку — на голодный желудок, чтобы она не смешивалась с пищей. Сделать это нужно, даже если на тонометре нормальные цифры.

*— Вас беспокоит Татьяна из Чернигова, 62 года. Врач вместе с таблетками, снижающими давление, назначил статины, хотя у меня уровень холестерина чуть выше нормы. Зачем пить эти лекарства? У них ведь много побочных действий.

— Препараты-статины, препятствующие развитию атеросклероза, назначают пациентам с гипертонической или ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт, инсульт, другие заболевания сосудистой системы. Эти лекарства не только снижают уровень холестерина, но имеют еще больше двух десятков эффектов. Они хорошо влияют на эндотелий и стенки сосудов, которые часто воспалены, уменьшают и укрепляют бляшки, предупреждая их разрывы.

Мнение, что статины плохо влияют на печень и кишечник, провоцируют появление онкологических опухолей — это миф. В мире эти лекарства входят в тройку самых востребованных на протяжении последних лет тридцати. Открытие статинов по важности приравнивается к появлению антибиотиков, спасших миллионы жизней.

*— Елена, киевлянка. Почему у мамы (ей 72 года) давление нестабильное, хотя она лечится?

— К сожалению, люди нередко допускают ошибки в лечении. Не пьют таблетку, если давление нормальное, опасаясь его дальнейшего снижения. Но современные препараты нормализуют давление, не сбивая его дальше. Чтобы не было скачков, действующее вещество должно постоянно находиться в крови. Эти препараты благотворно влияют на сосуды, сердце, почки. Их назначают даже тем, у кого нормальное давление, но есть сердечная недостаточность, а также после перенесенного инфаркта либо инсульта.

*— Меня зовут Владимир. Родственница, которой уже 90 лет, живет в США. Каждый день она выпивает 100 граммов виски, разбавленного водой. Так посоветовал ей врач еще 40 лет назад. Как сейчас кардиологи относятся к спиртному?

— Конечно, алкоголь лучше не употреблять вообще. Но, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, безопасными считаются три дозы алкоголя в неделю для мужчин и две — для женщин. Одна доза — это примерно 150 миллилитров сухого красного вина или 60 миллилитров крепкого спиртного: водки, виски.

— Но женщина пьет по 100 граммов каждый день!

— Думаю, она не сильно превышает норму. Играет роль и качество спиртного, и хорошая генетика, которая позволила дожить вашей родственнице до 90 лет.

— А недельную норму можно выпить за один раз?

— Лучше все-таки растянуть на неделю.

Как правильно измерить давление Сесть на стул, опираясь на спинку и поставив ноги на пол под прямым углом.

Манжета тонометра должна быть на уровне сердца.

Закрепить ее следует выше локтевой ямки на полтора-два сантиметра.

Измерить давление поочередно на обеих руках с интервалом в три-четыре минуты.

Записать показатели в дневник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что развитие гипертонии провоцируют заболевания десен. Кроме того, при заболевании щитовидной железы может повышаться давление и нарушаться сердечный ритм.

Нормализовать давление помогает брусничный сок.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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