Для сосудов не так страшны жиры, как легкие углеводы: сахар, конфеты, белый хлеб

Здоровье и медицина

«Если в пище не хватает калия, кальция и магния, риск развития гипертензии повышается»

Человек пару раз измерил давление, и оба раза его уровень приближался к 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Почти норма, но мнительные люди начинают тревожиться. Есть ли основание?

— Отчасти да, ведь промежуток между 120—139 на 80—89 миллиметров ртутного столба считается предгипертензией, — объясняет кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — В таком случае еще не требуется принимать таблетки для снижения давления, однако не помешает серьезно обследоваться. Нужно провести суточное измерение давления с помощью маленького тонометра, сделать кардиограмму и ЭХО сердца, сдать анализы — общие мочи и крови, биохимический анализ крови, проверить сахар.

Если результаты показывают повышенный холестерин, то мы назначаем статины. Эти препараты не только замедляют развитие атеросклероза, но еще и предупреждают воспаление эндотелия — внутренней выстилки сосудов. А значит, снижается риск образования холестериновых бляшек.

При повышенном сахаре в крови человек должен принимать лекарства для его нормализации. Тем, у кого есть лишний вес, следует придерживаться диеты, заниматься физкультурой. Важно отказаться от вредных привычек: бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, не увлекаться кофе.

— Что значит «не увлекаться кофе»?

— Допустимы две чашки кофе средней крепости в первой половине дня. Бывало, мне приходилось иметь дело с большими любителями кофе. Такие пациенты признавались, что выпивали по 15—20 чашек в день! Это крайне вредно для сосудов и всего организма. При склонности к повышенному давлению следует также отказаться от зеленого чая: он нужен тем, кто страдает гипотонией, ведь мягко повышает давление.

— Какие продукты полезны для сосудов и сердца?

— Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют каждый день съедать пять-шесть видов овощей разного цвета. Например, красный помидор, желтый перец, зеленую капусту брокколи, оранжевую морковь или тыкву, фиолетовый баклажан. Человек получит и клетчатку, и разнообразные витамины, и три самых важных микроэлемента — калий, кальций и магний. Если их не хватает, то риск развития гипертензии повышается. Также свежие овощи и фрукты богаты антиоксидантами, витаминами группы В.

Кроме того, в плодах много клетчатки, которая способствует похудению, помогает снизить уровень холестерина и ограничивает его всасывание в кровь в толстом кишечнике. Еще одно полезное свойство клетчатки в том, что ее большое количество помогает справиться с запорами.

«Многие делают ошибку, вообще отказываясь от хлеба»

— Можно ли есть хлеб?

— Почему нет? В составе хлеба из цельного зерна или содержащего отруби много клетчатки и витаминов группы В. Люди, желая похудеть, делают ошибку, отказываясь от хлеба вообще.

— А что из еды нужно ограничивать?

— Продукты, содержащие насыщенные жиры: свинину, утку, гуся. Также важно меньше есть пищи, богатой холестерином: жирного мяса, сала, смальца, субпродуктов, яиц, домашних молочных продуктов с высокой жирностью — творога, сливок, сметаны.

— Какие жиры полезны?

— Те, что содержат ненасыщенные жирные кислоты: растительные масла — оливковое, кукурузное, подсолнечное. Очень полезна морская рыба, причем не только красная. Любимая народом селедка и скумбрия тоже содержат необходимые нам жирные кислоты омега-3. Нужные организму жиры и микроэлементы есть в орехах (грецких, кедровых, миндале, фисташках), семечках — подсолнечных, тыквенных, а также семенах льна, кунжута. Главное — употреблять их несолеными. Ведь количество соли, учитывая и скрытую в готовых продуктах, не должно превышать пять-шесть граммов в день.

— Часто врачи рекомендуют ограничивать сладости, выпечку. Почему?

— Это легкие углеводы, которые быстро всасываются, вызывают скачок сахара в крови. Клетчатка — тоже углеводы, но медленные. Для их переваривания требуется много энергии, поэтому такая еда будет полезна в первую очередь тем, кто хочет снизить вес, заботится о здоровье сердца и сосудов. А легкие углеводы быстро откладываются в подкожную клетчатку, вокруг кишечника, особенно если человек мало двигается. И вызывают прибавку веса. Не так страшна жирная пища, как сладости, конфеты, белый хлеб и сдоба, торты и пирожные, а также банальный сахар. Кстати, даже фруктоза в больших количествах не принесет пользу, поэтому сидеть на фруктовой диете или налегать на сухофрукты нельзя. Следует есть и меньше меда — максимум одна-две чайные ложечки в день.

— Чем сладкое вредит сосудам?

— Сахар повышает уровень инсулина, из-за этого воспаляется внутренняя выстилка сосудистой стенки. Человечество развивалось многие тысячи лет, не зная, что такое сахар. И даже когда он появился, люди больше трудились физически, много двигались, а сахар и белый хлеб позволяли себе по праздникам или вовсе обходились без них. Сейчас все наоборот: на каждом шагу — киоски с выпечкой, сладостями, кофе и чаем с сахаром. У многих людей офисный график работы, и они заменяют полноценный обед перекусом. Это не на пользу сосудам и сердцу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что куриные яйца не повышают уровень холестерина, если правильно их готовить.

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