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Коронавирус помешал президенту Литвы посетить Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа перенесет свой визит в Украину — это связано с угрозой коронавируса. В четверг, 12 марта, опасное заболевание диагностировали еще у двух украинцев.
Как сообщает Delfi, визит должен был состояться в ближайшие дни.
«Поездка планировалась на 18−20 марта», — заявил пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис.
Президент Гитанас Науседа также должен решить, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета, которая пройдет в Брюсселе в конце марта.
В планы президента Литвы входило также посещение короля Бельгии, но и о перспективах этой встречи пока не известно.
Напоминаем, врач дал полезные советы, что необходимо делать при обнаружении у себя признаков коронавируса.
Фото: Delfi
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.