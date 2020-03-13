Коронавирус помешал президенту Литвы посетить Украину

Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа перенесет свой визит в Украину — это связано с угрозой коронавируса. В четверг, 12 марта, опасное заболевание диагностировали еще у двух украинцев.

Как сообщает Delfi, визит должен был состояться в ближайшие дни.

«Поездка планировалась на 18−20 марта», — заявил пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис.

Президент Гитанас Науседа также должен решить, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета, которая пройдет в Брюсселе в конце марта.

В планы президента Литвы входило также посещение короля Бельгии, но и о перспективах этой встречи пока не известно.

Напоминаем, врач дал полезные советы, что необходимо делать при обнаружении у себя признаков коронавируса.

Фото: Delfi

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