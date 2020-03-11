Футболист сборной Украины прооперирован в Лондоне (фото)

Спорт

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко перенес операцию.

Одного из лидеров «горняков» длительное время беспокоили проблемы с мениском. В итоге, как сообщает официальный сайт клуба, было решено провести оперативное вмешательство в Лондоне. По прогнозам врачей, восстановление после операции займет около месяца.

«Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперед. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретенный опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких — это самое дорогое, что у нас есть.

P. S. Пошел съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast", — не без юмора написал футболист на своей странице в Instagram, прикрепив фото с больничной койки.

Таким образом, полузащитник пропустит не только матчи чемпионата Украины, но и оба поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга», а также спарринги национальной сборной против Франции (27 марта на «Стад де Франс» в Сен-Дени) и Польши (31 марта на «Силезском стадионе» в Хожуве).

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Отметим, что Степаненко сыграл за «Шахтер» в нынешнем сезоне во всех турнирах 28 матчей (забил 2 мяча, в том числе «Бенфике» в выездном матче Лиги Европы), а также провел шесть поединков за национальную сборную в отборочном турнире к Евро-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Степаненко включили в состав сборной Украины на товарищеские матчи с Францией и Польшей.

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