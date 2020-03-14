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Доллар продолжит стремительный рост: озвучен прогноз на новую неделю
Нацбанк пересмотрел официальный валютный курс, подняв планку выше психологической отметки в 26 грн/доллар. С 16 марта курс повысится до 26,089 UAH/USD (13 марта — 25,858 грн/доллар).
Специалисты рынка считают, что курс американской валюты продолжит рост. Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что наличный доллар вскоре будет торговаться по 26,5 UAH/USD.
«На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 26,3 грн, а наличный доллар в банках — около 26,2−26,5 грн», — заявил Иосуб в комментарии «ФАКТАМ».
Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин согласен с таким прогнозом. По его мнению, курс не мог не отреагировать на развитие глобального кризиса. «Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн за доллар», — считает Шевчишин.
Напомним, ранее эксперты оценили, как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине, ее промышленности и сельском хозяйстве.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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