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Украинцев будут информировать о коронавирусе через SMS
Министерство здравоохранения Украины решило информировать граждан о способах профилактики и противодействия распространению коронавируса COVID-19 и с помощью SMS.
Соответствующее решение было принято на чрезвычайном заседании правительства 14 марта.
«Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом», — объяснил членам правительства министр здравоохранения Илья Емец.
Ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на утро субботы, 14 марта, было известно о 67 подозрениях на COVID-19, 3 случая подтверждены лабораторно и один из них закончился летально.
Напомним, правительство с 16 марта ввело запрет на въезд в Украину для иностранных граждан на две недели.
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