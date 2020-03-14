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Украина

Украинцев будут информировать о коронавирусе через SMS

17:34 14 марта 2020 360
Украинцев будут информировать о коронавирусе через SMS
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения Украины решило информировать граждан о способах профилактики и противодействия распространению коронавируса COVID-19 и с помощью SMS.

Соответствующее решение было принято на чрезвычайном заседании правительства 14 марта.

«Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом», — объяснил членам правительства министр здравоохранения Илья Емец.

Ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на утро субботы, 14 марта, было известно о 67 подозрениях на COVID-19, 3 случая подтверждены лабораторно и один из них закончился летально.

Напомним, правительство с 16 марта ввело запрет на въезд в Украину для иностранных граждан на две недели.

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