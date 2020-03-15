Веяния времени: в Киеве появился «коронавирусный» мурал

Общество и люди

В Киеве появился первый мурал на тему коронавируса. Его автором стал художник Виталий Гидеван, который разместил свое творение на набережной Днепра.

Рисунок представляет собой льва в защитной маске. У него на голове нарисована маленькая корона — с намеком и на коронавирус, и на то, что для недуга нет разницы между королями и простыми смертными.

В комментарии к фото Гидеван призвал не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены.

«Самая важная вещь в жизни каждого — это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья!» — написал он.

Напомним, с 16 марта в Украине вводится запрет на въезд в страну для иностранных граждан на две недели. Обо всех новых ограничених украинцев будут информировать в т. ч. посредством SMS.

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