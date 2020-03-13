Если у пациента заподозрили коронавирус, вызвать скорую должен семейный врач

Здоровье и медицина

В диспетчерскую столичной скорой ежедневно поступает около десяти вызовов от заподозривших у себя заражение коронавирусом. Тех, кто был в Китае или в другой стране, где зафиксированы случаи заболевания, одолевает страх. Как только у такого человека повышается температура, появляются симптомы ОРВИ, на которые раньше он не обратил бы внимания, возникает желание набрать номер 103. Так ли надо действовать? На вопросы, которые часто задают читатели «ФАКТОВ», мы попросили ответить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолия Вершигору.

— Обеспокоенность людей понятна и обоснованна, — говорит Анатолий Васильевич. — Но прежде всего надо позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и о том, был ли человек в стране, где у жителей или приезжих подтверждено заражение коронавирусом. Если симптомы незначительные, достаточно самоизоляции. Надо остаться дома, а не ходить по магазинам или совершать трудовые подвиги. При симптомах обычного вирусного заболевания семейный врач решит, как действовать дальше. Напомнит, как сбивать температуру, что принимать при кашле. Если есть необходимость, врач должен осмотреть, прослушать пациента. И только в случае, когда семейный врач видит, что ситуация осложняется, он вызовет скорую. И заметьте: предварительно ему надо получить согласие пациента на госпитализацию.

Анатолий Вершигора: «После того как мы привезли пациента с подозрением на любое инфекционное заболевание, машину скорой всегда дезинфицируют»

— А как можно выяснить, чем болен человек, действительно ли у него есть коронавирус?

— На днях столичное отделение объединения «Фармация» получило более 1800 тестов. Они распределены в инфекционные стационары. Провести тестирование на коронавирус можно будет только там.

— И сколько таких отделений?

— Их в Киеве семь. Но пока для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус задействованы будут не все. Мест в инфекционных отделениях достаточно. Однако надо учитывать, что опасной может быть любая инфекция — грипп, ОРВИ, туберкулез. Пациентов с этими заболеваниями в тяжелых случаях приходится лечить в стационаре. У них может возникнуть пневмония. Особое беспокойство вызывают люди преклонного возраста, беременные женщины, дети.

— Какие средства защиты есть у врачей скорой помощи, выезжающих на «инфекционный» вызов?

— У бригады есть защитные костюмы, маски. Кстати, маска должна быть и на заболевшем. Это важнейшее правило! После того как мы перевезли пациента с подозрением на любое инфекционное заболевание, машину скорой всегда дезинфицируют.

Надо понимать: чтобы не заразиться инфекционным заболеванием и не заражать окружающих, существуют общие правила. Разве мы о них не знаем? Необходимо часто мыть руки, прикрывать рот и нос во время чихания (как говорят, чихать и кашлять в локтевой сгиб), стараться не бывать в людных местах во время эпидемии. Очень хорошо, что в некоторых торговых сетях появились средства дезинфекции для рук и для тележек, в которых возят продукты. Ручку тележки можно протереть влажной салфеткой. Есть вопросы — звоните в нашу справочную службу, набрав номер 15—83. Там работают опытные врачи.

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