Украина

Спецрейс с застрявшими в Италии туристами возвращается в Украину (видео)

Спецрейсом авиакомпании SkyUp, который вылетел в Венецию за туристами, которых не пропускали из Италии пограничники Словении, в Украину должны вернуться 123 человека. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, бортом должно было лететь 126 человек, но трое из них не явились вовремя в аэропорт в Венеции. В самолет зашли 123 человека, двое из которых иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что на борт были допущены только здоровые люди. Перед посадкой итальянские медики провели 3 вида медицинского скрининга.

«Мы всем предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию, и все по прилету на территорию Украины в домашних условиях проведут самоизоляцию, в которой предупредили, что за нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена определенная ответственность», — отметил Ляшко.

Самолет должен прибыть в аэропорт «Борисполь» около 22:30—23:00 в воскресенье, 15 марта.

Офис президента опубликовал видео прибытия самолета в аэропорт «Борисполь».

Напомним, с 12 марта на границе между Италией и Словенией словенские пограничники не пропускали группу из 100 украинцев, которые возвращались из автобусного тура по Италии.

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