Украина

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья 123 эвакуированных из Италии украинцев

Ни у одного из 123 украинцев, эвакуированных накануне из Италии, коронавирус не был обнаружен.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что экспресс-тесты на COVID-19 были проведены в аэропорту «Борисполь» и показали отрицательный результат.

Также в ведомстве подчеркивают, что итальянские медики совершили медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

Кроме того, все прибывшие перед отправлением подписали обязательство находиться в самоизоляции в течение 14 дней — столько длится инкубационный период коронавируса.

Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускали их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Также к ним присоединились почти 30 украинцев, которые захотели покинуть территорию Италии.

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта. На следующий день, 15 марта, в Италию вылетел спецбортборт, который и доставил их благополучно на Родину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о британце Эндрю О'Дуайере, который сейчас выздоравливает после заражения в конце февраля коронавирусом в Италии. По его словам, главными симптомами заражения коронавирусной инфекцией можно считать очень высокую температуру и ужасный надоедливый кашель. И если с температурой можно справиться при помощи парацетамола, то от кашли ничто не помогает, при этом тело буквально разрывается на куски.

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