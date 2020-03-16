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Деньги

Доллар побил очередной рекорд: что происходит с курсом валют в начале недели

9:10 16 марта 2020 222
валюта
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Как и обещали эксперты, официальный валютный курс доллара перешагнул отметку в 26 грн/доллар. Основная валюта дорожает на фоне удешевления нефти, падения стоимости индексов и акций и подорожания золота.

Национальный банк Украины на 16 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Последний раз доллар стоил больше 26 гривен в июле 2019 года.

Евровалюта стоит 28,99 гривни за евро.

На «черном рынке» валюту продают по 26,9 гривен за доллар, покупают за 26,7 гривен.

Минфин опубликовал курсы валют в украинских банках:

Ранее эксперты оценили, как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине, ее промышленности и сельском хозяйстве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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