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Доллар побил очередной рекорд: что происходит с курсом валют в начале недели
Как и обещали эксперты, официальный валютный курс доллара перешагнул отметку в 26 грн/доллар. Основная валюта дорожает на фоне удешевления нефти, падения стоимости индексов и акций и подорожания золота.
Национальный банк Украины на 16 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Последний раз доллар стоил больше 26 гривен в июле 2019 года.
Евровалюта стоит 28,99 гривни за евро.
На «черном рынке» валюту продают по 26,9 гривен за доллар, покупают за 26,7 гривен.
Минфин опубликовал курсы валют в украинских банках:
Ранее эксперты оценили, как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине, ее промышленности и сельском хозяйстве.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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