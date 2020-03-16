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В России школьница жестоко избила сверстницу в раздевалке, сняв это на видео
В Приморском крае России школьница избила свою одноклассницу, заранее попросив подругу снять драку на телефон. Напомним, ранее там же разъяренные родители устроили расправу над пятиклассником, который обижает их детей.
Инцидент с избиением девочки произошел в 61-й школе Владивостока. Видео было снято в раздевалке после урока физкультуры одного из старших классов.
На ролике видно, как сначала школьницы оскорбляют свою жертву. Потом перепалка переходит в потасовку, в которой одна из обидчиц начинает таскать девочку за волосы, пинает ее ногами. Избиение пытается остановить мальчик, но драчунья отталкивает его и продолжает бить жертву.
Как сообщает «Лента.ру», 14-летняя зачинщица драки уже стоит на учете в органах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Инцидент расследуют в прокуратуре Приморского края, куда обратился отец избитой девочки.
«ФАКТЫ» сообщали о буллинге в Бердичеве, где пьяные школьницы напали на девочку и ее мать. В результате трем девушкам объявлено о подозрении в совершении хулиганства.
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