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Зинченко на карантине «пострадал» из-за наглых собак: забавное видео
Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, который 1 марта выиграл седьмой трофей за время выступления в клубе из Манчестера, сейчас находится на карантине. Поскольку чемпионат Англии, как и многие другие по Европе, приостановлен, игроков распустили и велели не покидать свои дома — вплоть до крупных штрафов за нарушение самоизоляции.
Наш соотечественник решил потренироваться в домашних условиях, но не тут-то было — домашние любимцы спортсмена и его возлюбленной Влады Седан (на фото) французские бульдоги Луи и Мия были совсем иного мнения по этому поводу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» был исключен из еврокубков на следующие два года.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...