Зинченко на карантине «пострадал» из-за наглых собак: забавное видео

Спорт

Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, который 1 марта выиграл седьмой трофей за время выступления в клубе из Манчестера, сейчас находится на карантине. Поскольку чемпионат Англии, как и многие другие по Европе, приостановлен, игроков распустили и велели не покидать свои дома — вплоть до крупных штрафов за нарушение самоизоляции.

Наш соотечественник решил потренироваться в домашних условиях, но не тут-то было — домашние любимцы спортсмена и его возлюбленной Влады Седан (на фото) французские бульдоги Луи и Мия были совсем иного мнения по этому поводу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» был исключен из еврокубков на следующие два года.

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