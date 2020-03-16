Бесстрашные: сборная Украины тренируется в эпицентре коронавируса в Европе (фото)

Спорт

В то время, как по всему миру в городах объявляют карантин и призывают людей оставаться дома, сборная Украины по гребле на каноэ проводит тренировочный сбор в Италии, которая является первой в Европе и второй в мире после Китая по количеству зараженных коронавирусом.

Как сообщает Федерация каноэ Украины, наши соотечественники под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана проводят сбор перед олимпийским сезоном на острове Сардиния, а после изнурительных тренировок жарят шашлыки на свежем воздухе.

Отметим, что по итогам чемпионата мира, который в прошлом году проводился в венгерском Сегеде, наши ребята завоевали восемь лицензий на Олимпийские игры-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год из-за коронавируса.

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