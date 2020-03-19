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Украина

Корнавирус у Шахова: в Раде рассказали, когда нардеп был на заседаниях

11:56 19 марта 2020 19
Сергей Шахов
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде уточнили даты, когда народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, принимал участие в пленарных заседаниях парламента.

«Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал. Также он не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года и не голосовал», — отметили в аппарате парламента, опубликовав графики посещения пленарных заседаний нардепом за последнее время .

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты из парламентского комитета по экологии, в который также входит Сергей Шахов, решили самоизолироваться.

А спикер Дмитрий Разумков прошел тест на коронавирус — результат отрицательный.

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