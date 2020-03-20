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Украина

Медики в крупных городах смогут ездить на работу на такси бесплатно

16:47 20 марта 2020 194
Медики в крупных городах смогут ездить на работу на такси бесплатно
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения Украины достигло договоренности с сервисом такси Uber о бесплатной перевозке медиков, которые из-за карантина не могут добраться до работы и уже начинают увольняться.

Договоренность включает 10 000 поездок, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Опция будет доступна в городах, где функционирует сервис: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Кроме того, в Киеве подобная договоренность была достигнута с сервисом такси Bolt. Об этом СМИ сообщил мэр Виталий Кличко.

Напомним, из-за карантина транспортные компании прекратили осуществлять пригородные пассажирские перевозки, тогда как младший медперсонал живет, как правило, за пределами мегаполисов. Реагируя на проблему, в сети инициировали флешмоб «Подвези медика на работу».

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