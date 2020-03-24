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Конча Заспа обречена: в сети ярко описали судьбу украинских ВИПов из-за коронавируса
Обитатели Конча Заспы и других элитных поселков под Киевом, где проживают представители политической и государственной элиты, обречены на то, чтобы на собственной шкуре испытать «прелести» украинской системы здравоохранения.
Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер Алексей Давиденко.
«Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах. Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов. Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше. И Александровская больница — это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии — это равносильно п… цу», — пишет Давиденко.
Блогер уверен, что для украинских ВИП-персон настали времена, когда границы всех развитых стран закрыты, а некоторые из них инфицированы коронавирусом и с ужасом ожидают развития событий и «треша» украинских инфекционных больниц.
«Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан. Они так уже обо… сь, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово», — пишет он.
Давиденко убежден, что у элиты, которая была за границей, сейчас паника. Все уже увидели ситуацию, в которой оказался заболевший коронавирусом депутат Сергей Шахов. Поэтому многие из них пытаются найти связи, ВИП-палаты и какие-то преференции. Но доступа к этому не будет — заболевание всемирной пандемии будут лечить только в обычных украинских инфекционках. И даже в них на всех может не хватить мест.
«Их самый страшный сон вдруг стал явью — их нигде больше не ждут и нигде не примут. С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание», — пишет Давиденко.
«Welcome to UA», — заканчивает свой «злой» пост блогер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что наародный депутат Сергей Шахов (группа «Довіра») оказался в числе жителей Киевской области, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Его официально включили в список инфицированных, составленный Минздравом.
Кроме того, факт инфицирования подтвердили у супруги заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача Виктории, он сам также госпитализирован.
Также предваирительный диагноз на инфицирование COVID-19 подтвердился у народного депутата фракции «Слуга Народа» Руслана Горбенко.
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