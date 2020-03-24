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Коронавирус в Украине: водителям дали полезные советы
В сети появились советы для автолюбителей, которые продолжают пользоваться собственным авто во время пандемии коронавируса. Их опубликовал львовский активист, депутат областного совета Игорь Зинкевич. Напомним, во Львове и Львовской области с 24 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
Первое. Прежде чем садиться в автомобиль, тщательно обработайте руки антисептиком.
Второе. Как минимум дважды в день проводите чистку авто, используя стандартные дезинфицирующие автомобильные средства. Протирать необходимо руль, торпедо, панель приборов, ручки дверей, сидение, детское кресло, стекло и даже элементы багажного отдела.
Третье. На время карантина автомобиль должен стать исключительно частным, и передвигаться на нем должны исключительно члены вашей семьи.
Напомним, с 23 марта в Киеве начали действовать новые требования пользования общественным транспортом — туда допускают исключительно по спецпропускам. А киберполиция приступила к блокированию сообщений в сети о продаже таких пропусков.
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