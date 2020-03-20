Здоровье и медицина

Пандемия коронавируса: в сети наглядно показали, почему важно самоизолироваться (инфографика)

Различные процессы заражения коронавирусом, пандемия которого распространяется по всему миру, наглядно показаны на инфографике.

«Друзья, чтобы лучше представлять, насколько эффективна изоляция в борьбе с коронавирусом, я взял английскую инфографику и перевел ее для вас. Как говорится, картинка лучше тысячи слов», — написал пользователь Маргулан Сейсембай, который сделал публикацию в Instagram.

Инфографика показывает, насколько социальная дистанция влияет на распространение коронавируса.

Пользователи в комментариях отмечают необходимость самоизоляции, но и утверждают, что за прошедшее время инфекция уже могла поразить широкие круги населения.

Ранее сообщалось, что профессор Екатерина Амосова заявила, что основную роль в распространении коронавируса играют медицинские учреждения — необходимо уделять жесткому инфекционному контролю в них.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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