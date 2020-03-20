- 18:08 "Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением
- 17:56 Государство не должно допустить эпохи «новых бедных» – людей, которые потеряли источники дохода, — Бойко
- 17:40 Коронавирус в Украине: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик заболеваемости
- 17:37 Появились свежие данные о военном пенсионере из Киева, у которого заподозрили коронавируc
- 17:16 Пандемия коронавируса: в сети наглядно показали, почему важно самоизолироваться (инфографика)
- 17:13 На Херсонщине трагически погиб полицейский
- 17:09 Куда обращаться в Киеве по вопросам коронавируса и карантина: полезные контакты
- 16:54 «Валяем дурака»: Топалов умилил видео с маленьким сыном
- 16:52 Что будет с депозитами украинцев в банках во время карантина: разъяснения дали в НБУ
- 16:51 При остром воспалении гайморовых пазух нос греть нельзя
- 16:47 Медики в крупных городах смогут ездить на работу на такси бесплатно
- 16:47 Экс-губернатор Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски
Пандемия коронавируса: в сети наглядно показали, почему важно самоизолироваться (инфографика)
Различные процессы заражения коронавирусом, пандемия которого распространяется по всему миру, наглядно показаны на инфографике.
«Друзья, чтобы лучше представлять, насколько эффективна изоляция в борьбе с коронавирусом, я взял английскую инфографику и перевел ее для вас. Как говорится, картинка лучше тысячи слов», — написал пользователь Маргулан Сейсембай, который сделал публикацию в Instagram.
Инфографика показывает, насколько социальная дистанция влияет на распространение коронавируса.
Пользователи в комментариях отмечают необходимость самоизоляции, но и утверждают, что за прошедшее время инфекция уже могла поразить широкие круги населения.
Ранее сообщалось, что профессор Екатерина Амосова заявила, что основную роль в распространении коронавируса играют медицинские учреждения — необходимо уделять жесткому инфекционному контролю в них.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?