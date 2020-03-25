- 10:58 Госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Ирпеня родила: малыша поместили на карантин
- 10:55 "За козла ответишь": Петросян уличил Степаненко в разбазаривании совместного имущества
- 10:48 Вопреки запретам: в Японии провели крупный турнир со зрителями во время пандемии
- 10:45 Под Киевом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП
- 10:41 Умер создатель Астерикса и Обеликса
- 10:40 Мужчина умер от хантавируса в Китае: симптомы опасного заболевания
- 10:40 Медики подождут? Привезенные на Житомирщину маски раздадут силовикам
- 10:19 Решение о создании скандального "консультативного совета" отложили: названа причина
- 10:15 Наша фракция готова голосовать за необходимые для страны и людей законы, — Бойко
- 10:15 На Тернопольщине рассказали о первой смерти от коронавируса
- 10:12 Многим сейчас тревожно, но...
- 10:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Умер создатель Астерикса и Обеликса (фото)
У себя дома в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в возрасте 92 лет скончался французский художник-иллюстратор Альбер Удерзо. Он был одним из создателей знаменитой на весь мир серии комиксов о приключениях вымышленных галлов — Астерикса и Обеликса.
Как сообщает AFP, Удерзо умер во сне. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Над комиксами об Астериксе и Обеликсе Удерзо работал вместе со своим другом — писателем Рене Госинни. Первый комикс появился во франко-бельгийском журнале Pilot в 1959 году. Авторы придумали имя главного героя специально, чтобы оно начиналось на «А» — благодаря чему всегда бы находилось в первых строчках каталогов комиксов.
В 1961 году вышла первая книга-сборник комиксов об Астериксе.
После смерти смерти Госинни в 1977-м году Удерзо продолжил самостоятельно рисовать истории о галлах, противостоящим Римской империи с помощью волшебного зелья, придающего суперсилу.
В 1985 году художник был удостоен звания Кавалера Ордена Почетного легиона.
По мотивам комиксов было снято множество мультфильмов, а также четыре комедийных фильма.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти знаменитой итальянкой актрисы Лючии Бозе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.