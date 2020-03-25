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Мир

Умер создатель Астерикса и Обеликса (фото)

10:41 25 марта 2020 149
Альбер Удерзо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У себя дома в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в возрасте 92 лет скончался французский художник-иллюстратор Альбер Удерзо. Он был одним из создателей знаменитой на весь мир серии комиксов о приключениях вымышленных галлов — Астерикса и Обеликса.

Как сообщает AFP, Удерзо умер во сне. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Над комиксами об Астериксе и Обеликсе Удерзо работал вместе со своим другом — писателем Рене Госинни. Первый комикс появился во франко-бельгийском журнале Pilot в 1959 году. Авторы придумали имя главного героя специально, чтобы оно начиналось на «А» — благодаря чему всегда бы находилось в первых строчках каталогов комиксов.

В 1961 году вышла первая книга-сборник комиксов об Астериксе.

После смерти смерти Госинни в 1977-м году Удерзо продолжил самостоятельно рисовать истории о галлах, противостоящим Римской империи с помощью волшебного зелья, придающего суперсилу.

В 1985 году художник был удостоен звания Кавалера Ордена Почетного легиона.

По мотивам комиксов было снято множество мультфильмов, а также четыре комедийных фильма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти знаменитой итальянкой актрисы Лючии Бозе.

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