Что посмотреть на карантине: пятерка самых популярных комедийных сериалов

Власти разных стран, включая Украину, заговорили о том, что объявленный карантин в связи с пандемией COVID-19 вряд ли будет отменен через две недели. Шапками закидать коронавирус не получилось. Всем нам нужно психологически подготовиться к тому, что сидеть нам в самоизоляции предстоит еще долго. Поэтому «ФАКТЫ» держат слово и продолжают знакомить своих читателей с самыми популярными в мире сериалами и кинофильмами, которые благодаря интернету можно посмотреть дома и как-то развлечь себя и своих близких. Говорят, юмор помогает справиться с самыми трудными ситуациями. Поэтому сегодня вашему вниманию предлагается пятерка наиболее востребованных на сегодняшний день комедийных сериалов по версии сайта IMDB. Напомним, «ФАКТЫ» в этих обзорах придерживаются важного правила — никаких спойлеров!

Первое место в рейтинге занимает новый сериал «Мне это не нравится» (I Am Not Okay with This). Он был снят силами американской стриминговой компании Netflix и стал доступен для ее подписчиков во всем мире 26 февраля. Пока можно посмотреть первый сезон, состоящий из семи серий продолжительностью от 20 до 28 минут. Иными словами, управитесь за один день без особого напряжения.

Героиня сериала — типичная «скучная белая девушка». Ее сыграла звезда фильма ужасов «Оно» София Лиллис. Ей 17 лет. Девушку тревожат обычные для такого возраста проблемы — отношения с одноклассниками, пробудившаяся сексуальность, конфликт со взрослыми. Только ко всему этому добавилась еще таинственная история ее отца, бывшего военного…

Интересно, что партнером Софии в сериале является юный актер Уайатт Олефф, который тоже снимался в «Оно». Так что они прекрасно друг друга знают, что, безусловно, помогает во время съемок.

На сайте Rotten Tomatoes (главный агрегатор рецензий на фильмы и сериалы) «Мне это не нравится» получил рейтинг одобрения 85%. Отмечается отличная игра Лиллис.

Второе место уверенно занимает уже ставший культовым ситком «Офис» (The Office). По всей видимости, ушедшие на карантин во всем мире офисные работники так соскучились по работе, что первым делом бросились смотреть этот сериал! Его снял американский телеканал NBC. Премьера состоялась в марте 2005 года. Так что «Офис» у нас в некотором роде юбиляр. Всего было снято девять сезонов. Это 201 серия продолжительностью от 22 до 40 минут. Авторы сериала с тонкой иронией показывают отношения между коллегами в офисе. Работа этих людей совершенно не интересует. Они ходят туда, чтобы поболтать друг с другом, плести интриги, подстраивать козни, уйти в полный отрыв на корпоративах.

В сериале снялись несколько звезд Голливуда. Например, одну из главных ролей исполнил Стив Карелл («Эван Всемогущий», «Безумное свидание»). Его партнерами были Джон Красински («Тихое место»), Рэйн Уилсон («Джуно»), Джеймс Спейдер (сериал «Черный список»), Мелора Хардин (сериал «Монк»).

Остается добавить, что ситком снят на основе одноименного британского сериала, одним из авторов которого является культовый комик Рики Джервейс. Для американских зрителей «Офис» адаптировал не кто иной, как Грег Дэниелс, один из создателей «Симпсонов».

Третью строчку в списке занимает еще один ситком — «Бруклин 9−9» (Brooklyn 9−9). Это очень удачный стеб над популярными в США и многих других странах полицейскими сериалами. Все главные герои — детективы.

Премьера первого сезона состоялась в сентябре 2013 года на телеканале Fox. Успех был огромным. В результате на данный момент мы имеем семь сезонов, а это 132 серии. И заявлен уже восьмой.

Главные роли исполняют Энди Сэмберг («Папа-досвидос»), Стефани Беатрис (сериал «Американская семейка»), Терри Крюс («Неудержимые», «Дэдпул 2»), Мелисса Фумеро («Менталист»).

На четвертом месте находится еще один сериал, снятый Netflix. Это «Половое воспитание» (Sex Education). Доступны два сезона по восемь серий каждый. Компания уже заявила, что продлила проект на третий сезон.

«Половое воспитание», хотя и снят американской компанией, является британской продукцией. Съемки проходили в Великобритании. Большинство актеров — подданные Ее Величества Елизаветы II. Исключение, пожалуй, составляет Джиллиан Андерсон, звезда сериала «Секретные материалы». Главные герои сериала — учащиеся небольшой английской школы, их родители и преподаватели. Понятное дело, подростков волнует секс. Мать одного из школьников является известным специалистом по сексологии. Ее сын, наслушавшись советов, которые его мама дает своим пациентам, и начитавшись книг на эту щекотливую тему, начинает сам консультировать других школьников…

Премьера первого сезона состоялась в январе 2019 года. Спустя 12 месяцев вышел второй сезон. Уже через неделю его посмотрели более 40 миллионов зрителей, утверждает Netflix. Подростков сыграли молодые британские актеры Эйса Баттерфилд, Эмма Макки, Шути Гатва.

Замыкает пятерку сериал «Это мы» (This Is Us). Телеканал NBC снял пока четыре сезона (всего 68 серий). Премьера состоялась в сентябре 2016 года. Это порой веселая, порой немного грустная история одной американской семьи. Главная героиня родила тройню, но один из детей сразу же умер. Женщина и ее муж решают, что у них все равно должна быть «большая тройка», и усыновляют мальчика, который родился в один день с их детьми, но был брошен.

Сериал рассказывает об отношениях между членами этой семьи. Главные роли исполняют Майло Вентимилья (сериал «Герои»), Мэнди Мур (сериал «Анатомия страсти»), Стерлинг Браун (сериал «Американская история преступлений»), Крисси Метц (сериал «Американская история ужасов»), Джастин Хартли (сериал «Тайны Смолвиля»).

«Это мы» заработал ряд престижных премий, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».

