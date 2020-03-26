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Парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом (видео)
21-летний блогер из американского штата Калифорния по прозвищу Ларз сообщил своим подписчиком, что заразился коронавирусом и попал в больницу. Это произошло спустя два дня после того, как он принял участие в опасном «коронавирус-челлендже», облизав на камеру сидение унитаза в общественном туалете.
В середине марта челлендж запустила в сети некая Ава Луиза, которая облизала унитаз в самолете. Позже она призналась, что сначала его продезинфицировала.
Аккаунты Ларза в соцсетях в настоящее время закрыты. Однако комментаторы успели выразить свое к нему отношение. «Я не знаю никого, кто бы больше заслуживал заразиться коронавирусом», «Расплата за глупость», «Карма» — писали пользователи сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что облизавшего товары в магазине американца арестовали, обвинив в терроризме.
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