Здоровье и медицина

Пневмония и лихорадка: появились свежие данные о состоянии зараженных коронавирусом на Буковине

В четверг, 26 марта, состояние жителей Буковины, которые инфицированы коронавирусом, стабильное.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, ухудшений не зафиксировано. У троих больных диагностировали пневмонию, но лихорадка есть только у одного из них. Все пациенты находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

У детей, которые госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, болезнь протекает в легкой форме, они чувствуют себя хорошо и имеют температуру в пределах нормы.

Также сообщается, что 23 марта в больницу привезли маму с ребенком, у них подозревали COVID-19. Результат теста матери оказался положительным, она находится под наблюдением врача-инфекциониста.

Ранее сообщалось, что в Харькове 10 человек сбежали с самоизоляции, их объявили в розыск. Четверо сбежавших контактировали с больным.

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