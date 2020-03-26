Как страхи превращаются в слухи и порождают масштабную панику: полезное чтиво на карантине

Общество и люди

Невозможно лишить радости от путешествий, искусства, науки и высокой кухни того, у кого есть свобода читать книги. Ниже — восемь книг, помогающих расширить сознание во время вынужденного заточения дома. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пяти самых популярных сериалах, которые можно посмотреть во время карантина.



1. Александра Архипова и Анна Кирзюк «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР»

По ночам над страной летают вертолеты и распыляют что-то от вируса, а люди в защитных костюмах ходят по квартирам, присыпляют хозяев газом и обворовывают… Откуда берутся такие страшилки и почему люди в них охотно верят? Книга известных фольклористов и антропологов Архиповой и Кирзюк посвящена страхам постсоветского человека. В 1930-х на спичечном коробке люди искали профиль Троцкого, а в 1970-е передавали слухи об отравленных американцами угощения и жвачках с толченым стеклом. В книге рассказывается, как и почему страхи превращаются в слухи и городские легенды и нередко порождают масштабные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.

Цитата: «У фейковой новости шанс быть перепощенной на 70% выше, чем у реальной. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф».

2. Роберт Сапольски «Записки примата. Необычайная жизнь ученого среди павианов»

Американский биолог, профессор Стэнфорда Роберт Сапольски более тридцати лет исследовал обезьян и заметил в их поведении столько интересного и похожего на поведение человека, что в итоге написал о своих наблюдениях книгу. Собственно, и себя самого Сапольски не отделяет от своих подопечных павианов. Вместе с автором, давшим своим любимцам библейские имена, мы узнаем об их страданиях, любви, соперничестве, борьбе за власть, стрессах, удовольствии и смерти.

Цитата: «Павианы заняты добыванием еды около четырех часов в день, смертельной опасности от хищников практически нет, так что около двенадцати дневных часов им остается на то, чтобы портить друг другу нервы. Совсем как у людей: редко кто-то зарабатывает себе гипертонический криз физической нагрузкой, никто не горюет из-за стихийного голода, нашествия саранчи или предстоящей битвы на топорах с боссом на парковке в пять вечера. Мы можем позволить себе роскошь гробить здоровье чисто психологическим стрессом, зарабатывая его в общении с себе подобными».

3. Марина Абрамович «Пройти сквозь стены. Автобиография»

Марина Абрамович — одна из самых влиятельных фигур современного искусства и «бабушка перформанса». Уже более сорока лет она исследует пределы своих физических и психических возможностей. И делает это так, что вызывает уважение даже у людей, далеких от искусства. Неуверенная в себе в обычной жизни, в искусстве она поражает смелостью и откровенностью. Такой же откровенной вышла и ее автобиография, в которой и боль отношений с матерью, и нерв любовных романов с другими художниками, и острота взаимоотношений с публикой. Великая драматическая судьба и, как результат, — мировой бестселлер.

Цитата: «Если ты не страстен в жизни, ты не сможешь быть страстным в искусстве. Занятия любовью — важная часть моей жизни».

4. Мохаммед Ульд Слахи «Дневник Гуантанамо»

Самая читаемая книга прошлого года по версии The New York Times. И первая в истории, написанная узником Гуантанамо — наиболее охраняемой тюрьмы на земле, где содержатся особо опасные преступники, в том числе обвиненные в терроризме. Мохаммед был заключен сюда по ошибке и без суда и тем не менее отбыл 14-летний срок. Чтобы не сойти с ума, он вел дневник, где рассказал о месте, о котором раньше большинству ничего не было известно. И о способах сохранять покой в условиях одиночной камеры.

Цитата: «Правило Гуантанамо гласит: «Заключенные считаются виновными, пока не будет доказано обратное».

5. Майкл Финкель «Я ем тишину ложками»

Основанный на реальных событиях рассказ об американце, который 27 лет прожил в лесу в палатке в полном одиночестве. Кристофер Найт просто однажды сбежал из своей квартиры и поселился в глуши, чтобы много думать, читать и быть подальше от цивилизации. Время от времени он совершал вылазки за едой и книгами, которые воровал в домах дачников. Настал день, когда Найта поймали, осудили за воровство и приговорили к штрафу и семи месяцам тюрьмы. И тут народ стал на его защиту, романтизируя своего героя и слагая о нем легенды как о неуловимом отшельнике.

Интересное социальное явление в свете того, что в мире (например, в Японии) растет количество «протестующих отшельников», которые закрываются в комнате родительского дома и не покидают ее годами, проводя время за чтением и компьютерными играми. Родители оставляют им еду под дверью, а психологи проводят онлайн консультации.

Цитата: «Я прячусь за молчанием. Оно — моя защита».

6. Мэтью Форт «Сицилия: сладкий мед, горькие лимоны»

Границы на замке, но по-прежнему разрешено путешествовать в воображении. Книги о путешествиях уносят от надоевшего быта и однообразия хоть в саму Италию. Мэтью Форт объехал Сицилию на мотороллере Vespa и описывает манеры, привычки, юмор, вольный характер и гастрономические предпочтения местных жителей сочно и со вкусом. Кстати, в книге не только дикая природа с вулканом, но также изобилие рецептов изысканной сицилийской кухни, от которой автор пришел в особый восторг.

Цитата: «Оливковое масло осталось у нас от греков, хлеб — от римлян; кунжут, щербеты, рис и разная выпечка — от арабов; томаты, шоколад и любовь к сладкому — от испанцев. Да, мы приняли их еду. Но все иностранцы, которые приходили править на остров, в итоге становились сицилийцами».

7. Питер Мэйл «Один год в Провансе»

Англичанин решает осуществить свою мечту и покупает фермерский дом на юге Франции, куда переезжает с женой. Но сколь многого он не знает о местных привычках, погодных аномалиях и традициях! Пройдя испытания с ремонтом, зимними ураганными ветрами и многочасовыми ужинами, Питер Мэйл описывает обыденные вещи так, что настроение от прочтения поднимается молниеносно. Невыносимая легкость бытия и нежность Прованса обволакивают, словно французский соус.

Цитата: «Неудивительно, что аэробика так и не стала популярной в Провансе: местным жителям вполне хватает физической нагрузки, которую они получают во время десятиминутного разговора».

8. Богдан Логвиненко «Ukraїner. Країна зсередини»

Если уже заказывать книгу почтой, то эту. Ее не хочется выпускать из рук, а еще она гарантированно возвращает любовь к родной стране. Неспроста она стала украинским бестселлером.

С 2016 по 2019 длилась масштабная экспедиция, участники которой побывали во всех исторических регионах Украины и во многих неизведанных уголках нашей родины. По дороге они общались с местными жителями, фотографировали, и в итоге получилась эта книга с множеством неповторимых снимков и историй людей, рассказами о полузабытых профессиях и ремеслах, а также о местах, которые вдохновляют, удивляют и трогают за самое сердце.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рекомендовали своим читателям сериалы, которые помогут сбежать из карантина в мир фэнтези, лучшие современные детективные картины, а также топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию



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