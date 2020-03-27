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«Война в голове»: MARUV не поняла, почему украинцам не нравятся ее заработки в России
Певица MARUV (Анна Корсун), которая ранее пожаловалась на украинских дипломатов за то, что не помогают ей вернуться домой из России, возмутилась критикой со стороны соотечественников. Певице многие посоветовали оставаться в России и назвали предательницей, которая зарабатывает на территории врага во время войны.
Такая агрессия комментаторов возмутила MARUV. Она уверена, что все это писали «неудачники».
«Такая позиция — пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни», — пожаловалась она.
«Я понимаю, что во многом — это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает, насколько все плохо у вас», — уверена певица.
Она подчеркнула, что нормально зарабатывать в другой стране. «В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать — это нормально», — подчеркнула певица.
И пока поклонники поддерживают певицу, остальные комментаторы считают, что она зря жалуется, ведь сама решила остаться в России после начала карантина.
Напомним, что среди российских звезд началась настоящая паника. После госпитализации Льва Лещенко с коронавирусом оказалось, что он присутствовал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где было много звезд, а также на популярном шоу со знаменитостями. Накануне госпитализировали Игоря Николаева, который контактировал с Лещенко, что усилило панику.
Также напомним, что Лещенко очень хорошо относится к MARUV и даже предлагал ей петь дуэтом.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.