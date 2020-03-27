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«Война в голове»: MARUV не поняла, почему украинцам не нравятся ее заработки в России

12:07 27 марта 2020 201
Марув
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица MARUV (Анна Корсун), которая ранее пожаловалась на украинских дипломатов за то, что не помогают ей вернуться домой из России, возмутилась критикой со стороны соотечественников. Певице многие посоветовали оставаться в России и назвали предательницей, которая зарабатывает на территории врага во время войны.

Такая агрессия комментаторов возмутила MARUV. Она уверена, что все это писали «неудачники».

«Такая позиция — пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни», — пожаловалась она.

«Я понимаю, что во многом — это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает, насколько все плохо у вас», — уверена певица.

Марув

Она подчеркнула, что нормально зарабатывать в другой стране. «В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать — это нормально», — подчеркнула певица.

И пока поклонники поддерживают певицу, остальные комментаторы считают, что она зря жалуется, ведь сама решила остаться в России после начала карантина.

Марув

Напомним, что среди российских звезд началась настоящая паника. После госпитализации Льва Лещенко с коронавирусом оказалось, что он присутствовал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где было много звезд, а также на популярном шоу со знаменитостями. Накануне госпитализировали Игоря Николаева, который контактировал с Лещенко, что усилило панику.

Также напомним, что Лещенко очень хорошо относится к MARUV и даже предлагал ей петь дуэтом.

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