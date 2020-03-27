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Украина

Россия перебросила на Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами: в разведке раскрыли детали

16:14 27 марта 2020 460
вагон
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В то время, когда весь мир старается преодолеть пандемию коронавируса, Россия не прекращается свои агрессивные действия против Украины и поставляет оружие и технику боевикам.

С начала марта, по данным Главного управления разведки минобороны Украины, РФ завезла на оккупированную часть Донбасса более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники и более 10 единиц танков и боевых машин

Все это было завезено через неконтролируемые участки границы в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, под видом гуманитарной помощи российские так называемые «волонтерские организации» активизировали поставки «армиям республик» средств связи и комплектующих к ним, оптических прицелов для стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В каждый такой «гуманитарный груз» были включены крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.

Напомним, на днях на оккупированных территориях Донецкой области украинская разведка зафиксировала очередные комплексы радиоэлектронной борьбы, поставляемые боевикам из России.

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