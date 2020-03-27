Здоровье и медицина

Популярное лекарство помогло "девушке Бонда" в борьбе с коронавирусом: почему парацетамол эффективен уже более 100 лет?

Парацетамол — лекарство, которое знакомо нескольким поколениям наших сограждан. Наверное, в стране нет семьи, в аптечке которой не было бы этих таблеток с характерным горьким вкусом. Врачи многие десятилетия назначали парацетамол при высокой температуре или для облегчения боли. Позже он стал обязательной составляющей большинства брендированных современных жаропонижающих средств для взрослых и детей.

Неудивительно, что этот препарат пользуется такой популярностью. Ведь при правильном применении парацетамол является безопасными и эффективным лекарством. При этом спектр его применения чрезвычайно широк. Препараты, содержащие парацетамол, принимают для быстрого снижения температуры и облегчения боли, включая головную и зубную боль, а также при невралгии, мышечной, ревматической и менструальной болях, болезненных ощущениях при ожогах и травмах.

Важным преимуществом парацетамола, по мнению медиков, является его малая токсичность. Максимальная рекомендованная суточная доза данного препарата составляет 4 г, что эквивалентно 8 таблеткам по 500 мг. В зависимости от лекарственной формы и дозировки он разрешен к применению детям от 3 лет. При этом препарат не оказывает негативного влияния на водно-солевой обмен, то есть не вызывает задержку воды и солей, а также не влияет на слизистые оболочки желудка и кишечника. Кроме того, парацетамол (таблетки) в рекомендованных дозах безопасен для людей старше 60 лет и для детей от 3 лет.

История парацетамола

Парацетамол был изобретен еще в конце XIX века. В 1887 году клинический фармаколог Джозеф фон Мерринг синтезировал и впервые испытал парацетамол на пациентах. Однако долгие десятилетия препарат не пользовался популярностью в медицинской среде.

Только в 1950 году парацетамол получил свое «второе рождение». В 1953 году парацетамол вышел на рынок под торговой маркой Panadol и приобрел известность в более чем 80 странах.

В 1959 году парацетамол начали продавать без рецепта, и он обрел заслуженное признание по всему миру. В 1980-х продажи препарата превысили продажи ацетилсалициловой кислоты во многих странах, включая Великобританию. Сегодня парацетамол включен Всемирной организацией здравоохранения в список наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств, необходимых системе здравоохранения.

Интересные факты

Несколько лет назад французский журнал Notre Temps опубликовал список препаратов, которые, по данным страховых компаний, чаще всего назначаются лицам в возрасте старше 60 лет. Парацетамол стал лидером: в 2017 году во Франции было продано почти 245 млн упаковок. На втором месте с огромным отрывом оказалась ацетилсалициловая кислота — всего 31,6 млн упаковок. Это неудивительно, ведь, в отличие от парацетамола, она имеет много побочных эффектов, а также не рекомендуется детям и людям старше 60 лет.

Результаты клинических исследований, проведенных в Университете Джорджия (США), дают основание полагать, что прием многих популярных лекарственных препаратов, действующим веществом которых является парацетамол, может замедлять развитие атеросклероза. Кроме того, в США парацетамол (ацетаминофен) уже более 40 лет успешно применяется во всех возрастных группах для снижения температуры тела.

Однако ученые продолжают исследовать парацетамол и сегодня, расширяя показания для его применения.

Парацетамол и COVID-19

Парацетамол входит в перечень лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Он рекомендован как эффективное и безопасное средство для борьбы с лихорадкой, которая является частым симптомом COVID-19.

Интересный факт: голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко успешно поборола коронавирус, принимая комплекс лекарств, среди которых был и жаропонижающие.

«Девушка Бонда» стала одной из первых знаменитостей, кто заболел COVID-19. Известная актриса сообщила о заболевании 15 марта в Instagram.

Спустя четыре дня она написала в соцсетях, что чувствует себя гораздо лучше, и перечислила препараты, которые принимала: парацетамол, куркумин, витамины С, Е, Д, B5 и цинк. При этом Куриленко подчеркнула, что все это не является панацеей при коронавирусе, но «может помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией».

Парацетамол в Украине

В наших аптеках парацетамол представлен многими производителями. Однако специалисты призывают обращать внимание на репутацию производителя и соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP).

Одним из лидеров по производству популярного лекарства является фармацевтическая компания «Дарница». Знакомый многим «Парацетамол-Дарница» выпускается в форме таблеток, дозировкой 200 мг и 500 мг.

Все участки цеха, где производится лекарственное средство, соответствуют стандартам GMP. А в 2019 году компания успешно прошла очередной сертификационный аудит.

Еще совсем недавно, до введения карантинных мер, на «Дарницу» мог попасть каждый желающий. Для этого нужно было лишь записаться на экскурсию.

В октябре прошлого года журналист «ФАКТОВ» побывала на производстве и познакомилась с производственным процессом. Инженеры-технологи рассказали и показали, как осуществляется поэтапный контроль всех факторов, влияющих на качество лекарственного средства: сырья, полупродукта, готового продукта и материалов, используемых в качестве упаковки.

Лекарства хватит всем

Неудивительно, что в условиях эпидемии коронавируса украинцы буквально смели с полок знакомый и проверенный годами парацетамол. Впрочем, можно не волноваться: лекарства хватит всем. Например, «Дарница» на днях заявила, что уже изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения жаропонижающими средствами. И к концу месяца на полках аптек появится 1 миллион упаковок «Парацетамол-Дарница».

«В Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов. „Дарница“ сможет в последующие месяцы удовлетворить спрос украинцев на парацетамол. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы были уверены в том, что имеют доступ к эффективным и безопасным лекарственным средствам», — подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

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