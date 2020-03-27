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На Днепропетровщине зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
В пятницу, 27 марта, в Днепропетровской области провели 15 новых исследований на коронавирус COVID-19 — 3 их них дали положительный результат. Ранее подозревалось, что причиной смерти одного из мужчин в Днепре стал коронавирус.
Как сообщает Днепропетровский облсовет в Facebook, двое инфицированных — жители Днепра, а один — из Никополя.
Также сообщается, что выздоровел один из первых двух пациентов, заболевших COVID-19 — об этом свидетельствуют повторные анализы.
Результатов анализов также ожидает человек, который вернулся из Прибалтики.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса введены новые ограничения на Донбассе для предотвращения распространения инфекции. Теперь для большинства граждан будет запрещен въезд на Донбасс со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.
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