Здоровье и медицина

На Днепропетровщине зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

В пятницу, 27 марта, в Днепропетровской области провели 15 новых исследований на коронавирус COVID-19 — 3 их них дали положительный результат. Ранее подозревалось, что причиной смерти одного из мужчин в Днепре стал коронавирус.

Как сообщает Днепропетровский облсовет в Facebook, двое инфицированных — жители Днепра, а один — из Никополя.

Также сообщается, что выздоровел один из первых двух пациентов, заболевших COVID-19 — об этом свидетельствуют повторные анализы.

Результатов анализов также ожидает человек, который вернулся из Прибалтики.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса введены новые ограничения на Донбассе для предотвращения распространения инфекции. Теперь для большинства граждан будет запрещен въезд на Донбасс со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

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