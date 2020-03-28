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Эвакуация завершается: посол рассказал о возвращении украинцев из Канады
В связи с закрытием нашей страной внешних границ в Украину возвращаются последние самолеты с эвакуируемыми согражданами. Одним из последних прибудет борт из Канады, на котором домой вернутся 274 украинцами.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
«До вчерашнего вечера, когда мы отправили самолет на Киев, у нас было 263 заявки на возвращение в Украину и полетело 274 пассажиры. Мы говорим людям, что если есть возможность воздержаться от поездок, то воздержитесь», — сказал Андрей Шевченко.
Он добавил, что украинцы смогут на период карантина остаться в Канаде, даже если срок их визы истекает. Таким образом, украинцы смогут остаться там, пока с Украиной не восстановят регулярное сообщение.
Кроме того, в пятницу из Киева в Москву отправился поезд, который должен доставить из России граждан Украины
На организованном украинской стороной поезде в Россию выехали более 700 человек, большинство из которых граждане РФ. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Поезд отправился с вокзала в Киеве. 29 марта он должен вернуться из Москвы с гражданами Украины.
Рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныци, чтобы доставить украинцев из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.
В ГПСУ отметили, что перед посадкой все пассажиры прошли температурный скрининг. Повышения температуры и жалоб на самочувствие украинские пограничники не зафиксировали.
Напомним, что начиная с полуночи 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Более того, Кабмин ввел ограничения на автобусные междугородние и межобластные маршруты из-за вирусной инфекции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
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