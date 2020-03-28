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Мир

Воздух в Европе стал чище из-за карантина: опубликованы впечатляющие фото со спутника

9:21 28 марта 2020 237
Мадрид
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса почти вся Европа оказалась в заложниках инфекции. Перекрыты границы, не работают предприятия, нет туристов, жители европейских городов вынуждены оставаться в собственных домах. Такие ограничения благоприятно сказались на экологии — воздух над европейскими столицами стал чище.

Европейское космическое агентство опубликовало снимки со спутника Copernicus Sentinel-5P satellit.

Снимки показывают существенное уменьшение концентрации оксида азота во время карантина над крупными европейскими городами по сравнению с мартом 2019 года. Особенно это видно по фото над Парижем, Миланом и Мадридом, пишет «Европейская правда».

На снимках можно видеть концентрацию оксида азота 14−15 марта 2020 года по сравнению со среднемесячными показателем марта 2019 года. На сколько уменьшились выбросы от транспорта и промышленности после внедрения карантина, ученые проведут дополнительные исследования данных.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из итальянской Венеции, где после введения карантина вода в каналах стала намного чище.

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