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Воздух в Европе стал чище из-за карантина: опубликованы впечатляющие фото со спутника
Из-за пандемии коронавируса почти вся Европа оказалась в заложниках инфекции. Перекрыты границы, не работают предприятия, нет туристов, жители европейских городов вынуждены оставаться в собственных домах. Такие ограничения благоприятно сказались на экологии — воздух над европейскими столицами стал чище.
Европейское космическое агентство опубликовало снимки со спутника Copernicus Sentinel-5P satellit.
Снимки показывают существенное уменьшение концентрации оксида азота во время карантина над крупными европейскими городами по сравнению с мартом 2019 года. Особенно это видно по фото над Парижем, Миланом и Мадридом, пишет «Европейская правда».
На снимках можно видеть концентрацию оксида азота 14−15 марта 2020 года по сравнению со среднемесячными показателем марта 2019 года. На сколько уменьшились выбросы от транспорта и промышленности после внедрения карантина, ученые проведут дополнительные исследования данных.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из итальянской Венеции, где после введения карантина вода в каналах стала намного чище.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.