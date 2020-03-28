- 13:01 Пока все на карантине: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси
- 12:58 «Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине
- 12:54 Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области
- 12:38 Час Земли 2020: что это за акция и как к ней присоединиться
- 12:33 Названы правила въезда в Киев во время режима ЧС
- 12:12 Каким будет это воскресенье: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
- 12:06 Большинство заболевших – медики: на Тернопольщине бьют тревогу из-за нехватки тестов на коронавирус
- 12:06 Это уже перебор: сеть возмутили «патриотические» маски для россиян
- 12:03 Германия не отменит карантин до 20 апреля
- 11:52 Первый случай коронавируса на Полтавщине: что известно о зараженной женщине
- 11:24 К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения
- 11:16 Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина
«Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине
Курсанты Военной академии Одессы решили «донести массам» в стихах то, как надлежит вести себя во время карантина (напомним, в Украине продлили карантин на 30 дней и ввели режим ЧС). Девять девушек и парень сняли видео и выложили его в YouTube.
Молодые люди в доходчивой форме рассказывают о необходимости следовать рекомендациям медиков, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Как правильно носить маску, чихать в согнутый локоть, соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, проветривать комнату.
Молодежь призвала сограждан заниматься спортом для укрепления иммунититета, а также — не бояться, не сеять панику и не верить непроверенной информации. Словом, быть примером — так и назвали они этот необычный флешмоб.
Читайте также: Не поддавайтесь панике: врач рассказал, как правильно организовать карантин
Ранее «ФАКТЫ» рекомендовали своим читателям сериалы, которые помогут сбежать из карантина в мир фэнтези, лучшие современные детективные картины, а также топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...