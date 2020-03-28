«Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине

Общество и люди

Курсанты Военной академии Одессы решили «донести массам» в стихах то, как надлежит вести себя во время карантина (напомним, в Украине продлили карантин на 30 дней и ввели режим ЧС). Девять девушек и парень сняли видео и выложили его в YouTube.

Молодые люди в доходчивой форме рассказывают о необходимости следовать рекомендациям медиков, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Как правильно носить маску, чихать в согнутый локоть, соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, проветривать комнату.

Молодежь призвала сограждан заниматься спортом для укрепления иммунититета, а также — не бояться, не сеять панику и не верить непроверенной информации. Словом, быть примером — так и назвали они этот необычный флешмоб.

Ранее «ФАКТЫ» рекомендовали своим читателям сериалы, которые помогут сбежать из карантина в мир фэнтези, лучшие современные детективные картины, а также топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию

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