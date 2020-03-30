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Доллар по 29,5: Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год (инфографика)

1:52 30 марта 2020 42
Курс доллара
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривен за доллар США. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказавший накануне о распределении средств Стабилизационного фонда.

«Во время разработки изменений в Госбюджет Правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации», — написал премьер.

Исходя из инфографики в посте, обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривен, которая с учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн

Напомним, что осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020−2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривен за доллар.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последний рабочий день прошлой недели в НБУ заявили, что что спрос на валюту в стране упал, так как в последние дни граждане продавали больше валюты, чем покупали.

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