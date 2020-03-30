Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 720 тысяч

Мир

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Данные об ущербе от опасного заболевания обновляются с каждым часом.

Так, по состоянию на три часа ночи 30 марта в мире зарегистрировано 720 117 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Согласно информации сайта, в мире 149 082 людей выздоровели и 33 925 умерли.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 140 886 случаев заражения. На втором месте Италия — 97 689 заболевших. В Китае — 82 122, в Испании — 80 110, в Германии — 62 095, во Франции — 40 708, в Иране — 38 309.

В результате осложнений болезни в Италии умерли 10 779 человек. В Испании зафиксировали 6803 летальных случаев. В Китае от коронавируса умерли 3304 человек, во Франции — 2606, в США — 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек, в Великобритании — 1228.

Украина тем временем ежедневно поднимается в списке стран с наибольшим числом инфицированных COVID-19. По состоянию на вечер 29 марта наша страна находится 66-м месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера 29 марта, в Украине подтверждены 475 случаев COVID-19. Зафиксированы 10 случаев с летальным исходом и шесть случаев выздоровления пациентов.

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