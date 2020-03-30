Украина

В Луганске врачи массово помолились о спасении от коронавируса

В оккупированном Луганске, где «власти республики» невнятно сообщили об одном случае заражения COVID-19, решили бороться с инфекцией с помощью молитвы. Между тем, несмотря на отсутствие достоверной информации, жители «республики» уже начали осознавать опасность распространения болезни.

Как пишут местные СМИ, массовый молебен прошел в луганском храме-часовне. Организатором выступил «председатель комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты ЛНР» Владимир Радионов.

По его словам, в на оккупированной части Луганской области «нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но «молились о тех, кто болеет во всем мире».

В молебне участвовали прихожане храма, врачи и медики дерматовенерологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров.

«ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированный Донбасс прибыли российские военные вирусологи, чтобы вовремя оказывать медицинскую помощь своим военным, воюющим на стороне боевиков.

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