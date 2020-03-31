Коронавирус был в Украине уже в декабре? Врач сделал неожиданное заявление

Украина

Короновирус, первый случай которого был лабораторно подтвержден в начале марта 2020 года, мог прийти в Украину еще в конце 2019 года.

Такое предположение высказал главный врач центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

«На сегодняшний день мы подозреваем, что эта проблема, скорее всего, была здесь уже с декабря месяца, возможно двое из пациентов даже умерли. Но было с десяток людей, которых мы вылечили», — пишет медик на своей страничке в соцсетях. По его словам, данные по COVID-19 медики получают не только благодаря тестам, но и при помощи компьютерной томографии и ренгенографии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2020 года появилась информация о том, что с декабря прошлого года в больницы Тернополя стали массово поступать люди с вирусной пневмонией — у почти полусотни заболевших ход болезни был одинаков: лихорадка, кашель, не сбиваемая температура. Местные власти заявляли, что эпидемии в городе нет, подтверждая смерть троих пациентов.

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