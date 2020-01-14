В Тернополе люди массово болеют вирусной пневмонией: есть смертельные случаи (видео)

Здоровье и медицина

Медики предупреждают украинцев об опасном вирусе гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию. Тем временем в больницы Тернополя массово поступают люди с вирусной пневмонией.

Как сообщает «ТСН», трое заболевших умерли, а пятеро находятся в реанимации. Сообщается, что больные активно начали поступать в тернопольскую городскую больницу № 2 в конце прошлого и в начале этого года — у почти полусотни заболевших ход болезни был одинаков: лихорадка, кашель, не сбиваемая температура. Первые дни люди лечились дома жаропонижающими средствами, но это не помогало.

«Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови», — рассказала врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы № 2 Алла Пастернак.

Врачи советуют обращаться к медикам в первый же день высокой температуры. Пневмонию на начальной стадии поможет обнаружить рентген. «Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое необходимо для организма. От того начинает страдать мозг, сердце», — пояснила пульмонолог.

Нынешний наплыв пациентов с вирусной пневмонией медики сравнивают с событиями десятилетней давности, когда в стране была эпидемия свиного гриппа. По словам инфекциониста Ольги Голубовской, тогда заболевание, унесшее жизни 400 украинцев, начало распространяться именно с западных областей.

Смертельные случаи есть не только в Тернополе — трое пациентов умерли и в Житомире. «В других регионах уже переполнены больницы с тяжелыми случаями пневмонии», — рассказала врач-инфекционист. В группе риска — молодые люди от 25 до 49 лет, которые считают себя абсолютно здоровыми и убеждены, что высокая температура — не повод обращаться к медикам.

Советы врача-пульмонолога о том, как не пропустить пневмонию при заболевании гриппом или ОРВИ, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

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