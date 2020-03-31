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Происшествия

Лицо в крови, порвана одежда: полицейских обвиняют в избиении мужчины в Киеве (фото)

11:26 31 марта 2020 440
Патрульный полицейский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сети активно обсуждают инцидент, случившийся в ночь на вторник, 31 марта, на столичном Подоле, где, по словам киевлянки Даши Минащенко, от действий полицейских пострадал ее друг. Ранее на видео попал момент рукоприкладства правоохранителя в одном из супермаркетов Днепра.

«Около 00:15 машину моего друга, по адресу Электриков 19, остановила полицейская машина Некий коп по имени Андрей и его неопознанный напарник подошли к машине моего друга и попросили его выйти, на что он спросил, на каком основании, и попросил предъявить документы. Следующие действия могут произойти только в американском блокбастере: друга начали за шиворот вытаскивать из машины. Избили, порвали ему всю одежду: футболку, кофту, пальто. Он в свою очередь начал выталкивать их из машины, потому что они не имели право, как минимум, лезть в машину», — пишет киевлянка и публикует фотографии с места инцидента, где она, по ее же словам, была уже через полчаса после случившегося.

Тем временем командир батальйонв Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский в комментариях к этому посту сообщил, что водитель нарушил Правила дорожного движения, отказался показывать документы и сопротивлялся патрульным.

«Конечно, рассказ человека, которые не был на месте, читать интересно, он приправлен эмоциями и правом из сериалов, но очевидно, что правда где-то по середине. Как минимум», — написал Зборовский и добавил, что сам на месте инцидента он также не был, и что полученную информацию передал «соответствующему подразделению».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичный суд приговорил к 60-дневному аресту мужчину, который разбил нос девушке-полицейской, ехавшей с ним в одной маршрутке.

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