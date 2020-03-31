"Спіймати Кайдаша": герои популярного сериала стали мемами (фото)

Шоу-бизнес

Сериал «Спіймати Кайдаша» продолжает бить рекорды популярности среди украинских зрителей. Он входит в списки рекомендаций «Что посмотреть на карантине», его хвалят, над ним смеются.

А недавно в сети появились мемы о сериале и его героях. Большинство мемов создали работники телеканала СТБ, а поклонники сериала распространили их в соцсетях.

Создателям мемов даже не надо было особо стараться, ведь в сериале весьма колоритные диалоги.

А героями мемов стали Мотря, Мелашка, Лаврин, Карпо и старые Кайдаши.

Источник: соцсети СТБ

Напомним, что ранее мы публиковали список сериалов, которые помогут вам развлечься во время карантина.

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