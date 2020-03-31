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Украина

Коронавирус у Крищенко: где находится главный киевский полицейский (фото)

13:30 31 марта 2020 303
Андрей Крищенко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию, находится в столичной Александровской больнице и чувствует себя нормально.

Об этом в социальных сетях сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, отметивший, что он постоянно находится на связи с Андреем Крищенко.

«Состояние у него стабильное. Настроение бодрое, а дух — несломленный», — пишет Зорян Шкиряк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что Андрей Крищенко заболел после приезда в Киев «Поезда четырех столиц», которым из Риги эвакуировали украинцев.

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