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Коронавирус у Крищенко: где находится главный киевский полицейский (фото)
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию, находится в столичной Александровской больнице и чувствует себя нормально.
Об этом в социальных сетях сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, отметивший, что он постоянно находится на связи с Андреем Крищенко.
«Состояние у него стабильное. Настроение бодрое, а дух — несломленный», — пишет Зорян Шкиряк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что Андрей Крищенко заболел после приезда в Киев «Поезда четырех столиц», которым из Риги эвакуировали украинцев.
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