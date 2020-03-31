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Деньги

Напрямую связано с решением Рады: аналитик объяснил, почему курс доллара резко упал

16:18 31 марта 2020 469
Деньги
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 31 марта, курс доллара к гривне заметно упал. Это произошло после того, как Верховная Рада приняла «антиколомойский» законопроект и закон о рынке земли.

Как рассказал РБК-Украина аналитик Альпари Максим Пархоменко, курс стабилизируется на текущих позициях.

«Снижение курса на межбанке напрямую связано с принятием законов (контрольных точек от МВФ). По факту с открытия межбанк сразу упал на 50 копеек из-за того, что многие отправляли заявки до открытия рынка, узнав новость о принятии законов», — сказал Пархоменко.

По словам аналитика, обвал усилился и из-за того, что НБУ в последние дни не выходил на рынок с интервенциями для регулирования курса.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины заложил в своем макропрогнозе на 2020 год новый курс доллара.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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