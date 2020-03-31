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Напрямую связано с решением Рады: аналитик объяснил, почему курс доллара резко упал
В понедельник, 31 марта, курс доллара к гривне заметно упал. Это произошло после того, как Верховная Рада приняла «антиколомойский» законопроект и закон о рынке земли.
Как рассказал РБК-Украина аналитик Альпари Максим Пархоменко, курс стабилизируется на текущих позициях.
«Снижение курса на межбанке напрямую связано с принятием законов (контрольных точек от МВФ). По факту с открытия межбанк сразу упал на 50 копеек из-за того, что многие отправляли заявки до открытия рынка, узнав новость о принятии законов», — сказал Пархоменко.
По словам аналитика, обвал усилился и из-за того, что НБУ в последние дни не выходил на рынок с интервенциями для регулирования курса.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины заложил в своем макропрогнозе на 2020 год новый курс доллара.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..