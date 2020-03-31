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Деньги

Курс доллара заметно упал: сколько стоит валюта 31 марта

10:18 31 марта 2020 341
валюта
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 31 марта, после недавнего подорожания, доллар снова стал дешевле.

НБУ на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта будет стоить 30,96 гривен.

На «черном» рынке американскую валюту продают-покупают за 28,25/28,35 гривен, евро — за 30,75/31,00 гривни.

Банки торгуют валютой по такой цене:


Прогнозы экспертов, работающих на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Рост доллара замедлился: надолго ли».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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